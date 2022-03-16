Сергей Мерзлеченцев из Варгашинского района стал «Заслуженным фермером»

Зауральские крестьяне приняли участие в работе XXXIII съезда АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России) в Москве. Съездили не зря: привезли почетное звание и озвучили наболевшие проблемы. Своими соображениями с трибуны форума поделился руководитель областного Совета фермерской ассоциации Владимир Алейников.

Запчасти из пластилина

В областной Совет АККОР входят 219 хозяйств, а это 31 % от общей численности их в регионе. Совет

изучает опыт работы лучших хозяйств, направляет предложения в областную Думу, сельхоздепартамент, банки и другие организации.

Кстати сказать, силами крестьянских (фермерских) хозяйств в регионе обрабатывается 41 процент от общего объёма пашни, а в некоторых районах этот показатель от 50 до 60 процентов. Кроме того, производится 23 процента мяса и 27 процентов молока. В области есть крупные хозяйства, в обработке у которых до 20 тысяч гектаров земли.

Крестьян поддерживают, но помощи не хватает. На льготное кредитование – для субсидирования процентных ставок – недостаточное. Беспокоит аграриев нехватка и дороговизна минеральных удобрений. Большие нарекания у крестьян к качеству запасных частей для сельхозтехники.

– Они сделаны словно из пластилина, – заметил лидер зауральской АККОР. Причем цена варьируется от 100 до 1000 рублей, а качество практически одинаковое. А если точнее, то очень даже низкое. Он считает необходимым разработать техрегламент и сертификаты качества.

Ставка сделана

В селе Терпугово Варгашинского района Сергей Мерзлеченцев – личность достаточно известная. Успешный фермер и активный участник всего, что происходит на территории его сельского совета. Депутат районной Думы, председатель совета предпринимателей, участник варгашинского Совета АККОР.

Мерзлеченцев прошёл хорошую агрономическую школу: поработал младшим научным сотрудником НИИСХ Северного Зауралья, директором подсобного хозяйства комбината «Синтез», агрономом-организатором НПС «Кукуруза» и даже председателем бывшего на данной территории колхоза «Труд». Опыт помогает находить нужные решения.

Сергей говорит, что в этой жизни, кроме кропотливого крестьянского труда, ничего другого для себя не представляет. Именно поэтому, когда один за другим разваливались в девяностых годах некогда крепкие совхозы и колхозы, он сумел организовать небольшой семейный бизнес. Сеял зерновые, получал заслуженные награды. Но в итоге остановился всё-таки на животноводстве. Ставку сделал на разведение свиней – в отдельные годы численность их доходила до 1000 голов. На текущий момент животных значительно уменьшилось, и объективные причины для этого есть. Главная из них – возросшая стоимость кормов.

Всё по-семейному

Действительно, рассуждает Сергей, были моменты, когда хотелось все начатое бросить, да только сделать этого так и не смог. Крестьянский характер не позволил.

Всегда надеялся на лучшее. О том, что его свиноводческий бизнес исключительно прибыльный, говорить сегодня не приходится. Бывает и так, что доходность скатывается к нулю и появляется необходимость искать варианты возвращения её на прежние позиции. И получается это по-разному. Случается и так, что на подмогу приходит супруга Наталья, ведь у нее в селе хоть небольшой, но все же торговый бизнес.

Фермер сам решает, какие корма и как использовать, какая порода хрюшек представляет наибольшую перспективу. И хоть селекционером себя он вовсе не считает, всё-таки пробовал разводить на ферме разные породы животных.

На ферме были краснокожие дюрки, выведенные когда-то в США, а также ландрасы мясного (беконного) направления родом из Дании… Сегодня у него есть представители всех «рас».

С реализацией проблем практически не возникает. За годы сложилась вполне эффективная «цепочка». В числе клиентов как индивидуальные предприниматели, так и частные лица. Вся производимая в хозяйстве продукция экологически чистая, а потому – очень вкусная. И потребители это уже поняли и оценили.

При всем при том Сергей считает, что малый бизнес мог бы развиваться гораздо эффективнее, если бы государство оказывало ему более действенную поддержку. Да и с банками, говорит, работать в последнее время стало гораздо сложнее. Вот и старается рассчитывать на собственные силы.

Бизнес у Мерзлеченцевых семейный. Бухгалтерию в хозяйстве ведёт их дочь Светлана, а младшая, Анна, помогает матери. Хватает забот и зятю Валентину. Его функционал – автоперевозки. Всего в крестьянском хозяйстве постоянно устроены восемь человек, но в наиболее напряженные периоды их становится вдвое больше.

Кроме всего прочего, терпуговский предприниматель, а теперь к тому же официально заслуженный фермер России, тесно сотрудничает с местной властью, оказывает содействие в решении наиболее значимых социальных проблем, помогает социальной сфере села. По-другому жить не умеет.

Владимир Седанов. Фото из открытых источников.