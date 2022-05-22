Сергей Моторин: «В Курганской области введут в строй более 30 спортивных объектов»

Начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области в формате онлайн пресс-конференции рассказал о развитии спортивной инфраструктуры и планах проведения мероприятий в летний период.

Спорт – норма жизни.

В этом году будут реконструированы детско-юношеские спортивные школы в селе райцентрах Мокроусово и Юргамыш. Завершится ремонт спортивной школы в селе Половинное. В прошлом году были начаты работы по ремонту спортивного комплекса «Богатырь» в курганском микрорайоне Рябково. Нынче они будут закончены. Кроме того в областном центре будут созданы два мини-стадиона.

«Они станут местом притяжения горожан, где можно в шаговой доступности посетить спортивную площадку и бесплатно заняться физической культурой и спортом, - отметил Сергей Моторин. - Новые объекты появятся в парке «Молодёжный», где развивается городской спортивный кластер».

Одним из объектов станет воркаут зона, где будет установлено профессиональное спортивное оборудование для занимающихся уличной гимнастикой. Плюс к этому в той же локации появится площадка для пляжного волейбола. Эти виды спорта пользуются популярностью у курганской молодёжи.

«Планируем завершить строительство, так называемой, «умной» спортивной площадки, которая будет нам предоставлена по федеральной субсидии в рамках программы «Спорт – норма жизни». С администрацией города Кургана место определено. Это, скорее всего, будет посёлок Рябково», - предположил глава спортивного ведомства.

Умная площадка – это физкультурно-спортивный комплекс открытого типа. Такой проект уже реализован в микрорайоне Заозёрный. Своё название этот комплекс получил потому, что позволяет через Интернет и личный QR-код подобрать набор упражнений, которые вам нужны.

«По программе «Спорт – норма жизни» у нас будут созданы три площадки ГТО - в посёлке Лебяжье, в сёлах Половинное и Шатрово, - продолжил рассказ Сергей Моторин. - Также планируется закупка малых спортивных площадок. В Кургане они уже установлены возле некоторых школ и стали местом притяжения ребят».

По словам Сергея Анатольевича, приоритетное направление в формировании городской спортивной инфраструктуры сориентировано на принцип шаговой доступности создаваемых объектов. Занятие физической культурой должно стать нормой для граждан, а государство со своей стороны – обеспечить им условия для этого. На эти цели в этом году будет направлено 70 миллионов рублей бюджетных средств. Помимо начатого и завершающегося строительства спортивных объектов сейчас идёт разработка двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Шумихе и Кургане.

Также Сергей Моторин прокомментировал ситуацию со строительством ещё одного спортивного объекта, который ждут курганцы – бассейна в микрорайоне Заозёрном.

«Сегодня в Курган приехал застройщик, чья компания будет заниматься строительством бассейна Курганского госуниверситета. Прошли переговоры с ректором вуза Надеждой Дубив. Общее понимание есть. Ход строительства бассейна сейчас в стадии проработки. Есть надежда, что он у нас появится»

Россия – спортивная держава.

Несмотря на то, что в современных условиях нашим спортсменам перекрывают возможность проявить себя на мировых первенствах, они смогут проявить себя во время Всероссийских и региональных соревнований.

«Эти состязания будут приравнены к международным. Наши спортсмены получат дополнительные бонусы, - пояснил Сергей Моторин. - Министерство спорта проводит большую работу, чтобы спортсмены высокого класса не потеряли свой навык и могли по полной программе готовиться к дальнейшим стартам. Я убеждён, что текущая ситуация носит временный характер, и без России будет скучно и не интересно».

В нашем регионе для спортсменов также будут организованы соревнования различного уровня. Сейчас, в том числе и у нас, проходит акция «Мы вместе. Спорт». Она была организована во время паралимпийских зимних игр в Ханты-Мансийске. В эту акцию теперь включены все муниципальные округа и районы Курганской области.

«В преддверии праздника Победы в рамках этой акции прошли велопробеги, марафоны, автопробеги, соревнования по различным видам спорта, - рассказал начальник управления. - Спортсмены через личный пример приглашали граждан к занятиям физической культурой, которые ещё только думают решиться на это. Сейчас готовится конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». Это очень важно, когда вся семья заинтересована в здоровом образе жизни».

По словам Сергея Моторина, чтобы привлечь подрастающее поколение к занятию спортом совместно с областным департаментом образования и науки этим летом будет реализован проект «Тренер – общественник». В каждом муниципалитете уже определены люди с необходимым образованием и желанием заниматься с детьми. Управление для этих занятий приобретёт необходимый инвентарь, чтобы эти молодёжные команды смогли реализовать свою физическую активность в летний период. Созданы для этого условия и в оздоровительных лагерях.

«Масштабный проект, который мы начали реализовывать в прошлом году – «Спорт Лето 2021» планомерно перетекает в «Спорт Лето 2022». Начинаем мы его реализовывать ориентировочно с 25 мая, и всё лето все вместе по всей области будем заниматься спортом».

В прошлом году в рамках этой акции прошло более четырёх сот мероприятий, в которых приняло участие более шести тысяч человек. Кроме этого управлением сформирован календарь официальных мероприятий, согласно которому свои соревнования на территории Курганской области будут проводить представители пятидесяти двух видов спорта. Также, как подчеркнул Сергей Моторин, к совместному сотрудничеству с управлением в развитии физкультуры и спорта готовы и фитнес клубы. О формате этого сотрудничества можно будет узнать на сайте управления. Туда же руководитель спортивного ведомства предложил гражданам направлять свои предложения о том, как совершенствовать работу по привлечению всех жителей к поддержанию здорового образа жизни.

Константин Сапунов. Фото со страницы правительства Курганской области ВКонтакте.

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