Шадринцам рассказали, как ленинградцы мужественно сражались с голодом и хол

В шадринском ЦДК «Октябрь» 27 января состоялась Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб».

Главным символом акции стал 125-граммовый кусочек хлеба. Именно столько получали на руки жители города в самый трудный зимний период блокады. Школьники и студенты Шадринска получили по кусочку чёрного «блокадного хлеба», а также узнали о том, как ленинградцы мужественно сражались с голодом и холодом в осаждённом городе, сообщили в пресс-службе администрации города.

Молодым людямпоказали документальный фильм «Детская правда войны», в котором наши земляки вспоминают о страшных военных событиях, в том числе и о блокаде Ленинграда. Главная цель и смысл акции — донести ключевые ценности общей Победы над врагом, сохранить память о подвигах и героизме наших предков.

Фото с сайта администрации города Шадринска.