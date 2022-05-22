Шадриннцы готовятся к летней оздоровительной кампании

качественная организация детского отдыха, считает заместитель главы города Шадринска по социальным вопросам Вера Заговеньева. Она сообщила, что первая смена в загородном лагере «Салют» откроется традиционно 2 июня. В этом году он отметит свой 65-летний юбилей, чему посвятит одну из летних программ. Всего за пять тематических смен там отдохнут более тысячи детей — в этот год лагерь будет заполнен на 100%.

Так называемые, летние детские площадки начинают работу с 6 июня, в связи с продлением учебного года в образовательных учреждениях города. Лагеря с дневным пребыванием откроются на базе школ №№ 8, 10, 13, 20, в гимназии №9 и детско-юношеской спортивной школе. В этом году на них смогут отдохнуть в два раза больше детей, чем в предыдущем. Кроме того, все лето в Шадринске будут открыты двери учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Для детей и подростков мероприятия, мастер-классы и игровые программы будут организованы в «Доме детства и юношества «РИТМ», Дворце культуры и ЦДК «Октябрь», Центре «Лад», ДК «Созвездие», а также в библиотеках и краеведческом музее, сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска. Традиционно состоятся турниры по футболу «Кожаный мяч» и «Метрошка», летний фестиваль ГТО и другие спортивные состязания.

В отряде «Наш город» в этом году смогут устроиться на работу 20 несовершеннолетних. На особом контроле администрации города в летний период будут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на различных видах учета. Их занятостью в каникулы активно занимаются образовательные учреждения и соцзащита.

Фото с сайта администрации города Шадринска.

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