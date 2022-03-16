Шадринские подростки нарисуют ГТО

Центр тестирования ВФСК ГТО города Шадринска запускает творческий конкурс.

До 28 марта жители города в возрасте от 11 до 15 лет могут подать заявку и подготовить работы по направлениям: живопись и графика. Требования: на бумаге, формат А4. Использовать можно гелевую ручку, пастель, акварель, цветные карандаши, гуашь, масло, акриловые краски. На обратной стороне рисунка необходимо указать ФИО ребёнка, дату рождения, идентификационный номер (УИН, можно найти на сайте gto.ru в вашем личном кабинете или узнать у работника ГТО по телефону 9-00-13), муниципальное образования (город), контактный телефон.

Внимание: рисунок не сворачивать, не сгибать. Запрещается копирование чужих работ, использование наклеек и фотографий. Участники могут подать не одну работу, а несколько. Работы по завершении конкурса не возвращаются и остаются в распоряжении организаторов.

В пресс-службе администрации города сообщили, что награждение победителей и призёров будет проходить 29 марта 13:30 в МЦТ ВФСК ГТО города Шадринска, «ДЮСШ «Ермак».

Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО отберёт три лучших работы в каждой возвратной группе, рисунки отправят на областной конкурс. Его итоги подведут 31 марта.

Фото с сайта администрации города Шадринска.