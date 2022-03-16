Шадринский доктор Светлана Заговеньева прошла проверку на прочность

Глядя на обаятельную, хрупкую женщину с лучистыми глазами и искренней доброй улыбкой, ловишь себя на мысли – как же ей идёт имя Светлана. Она и правда излучает свет и тепло. Несложно, к примеру, представить нашу героиню за мольбертом с кистью в руках… Но вместо кисти она уверенно держит скальпель, стоя за операционным столом. У Светланы Николаевны Заговеньевой профессия не из лёгких. Вопреки назойливым стереотипам о «неженской» профессии, она давно завоевала авторитет и лестные отзывы коллег, уважение и доверие пациентов. Как результат – высшая квалификационная категория по детской и взрослой хирургии.

Хирургия не признает слабых и нерешительных. И Светлана Николаевна давно прошла проверку на прочность. Заведующая операционным блоком в Шадринской БСМП, она готова работать в любой обстановке. Забывая все проблемы, болезни, усталость, хронический дефицит сна, каждый день она спешит в больницу. И не жалеет о выбранном пути. Хотя, если бы не вмешался Его величество случай, Светлана могла выбрать гораздо более спокойную профессию. В семье Антонины Савельевны и Николая Васильевича Тугановых – преподавателей музыкальной и художественной школ – все три дочери росли творческими натурами. Света, мечтавшая пойти по стопам отца, выбрала Катайское педучилище. И вдруг… аппендицит.

Молодой врач шадринской больницы Иван Заговеньев блестяще провел операцию шестнадцатилетней пациентке. И, сам того не ведая, зародил у неё сомнения по поводу будущей профессии. Выписавшись из больницы, девушка уже знала, чему хочет посвятить свою жизнь. Окончив Тюменский медицинский институт, в 1996 году Светлана Туганова начала работать в хирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи (БСМП) г. Шадринска. Было у кого поучиться, набраться ценного опыта.

Заведующий отделением Леонид Иванович Стельмах для начинающих хирургов был прекрасным наставником, относился к молодым специалистам с отеческой заботой, радовался успехам. Благодаря своему учителю Светлана поняла: профессия хирурга и есть настоящее искусство, сродни ювелирному. Только во сто крат нужнее и важнее.

И вот бывшая пациентка больницы и ее когда-то лечащий врач стали коллегами. А спустя годы образовалась дружная семья хирургов Заговеньевых, которым доверяют жизнь и здоровье сотни шадринцев.

Сегодня это профессионалы высшей пробы. Иван Геннадьевич – главный хирург города, Светлана Николаевна – главный детский хирург города. Умноженное на двоих признание и призвание. Давно уже для Светланы Заговеньевой БСМП – второй дом. Там она проводит дни и ночи напролет. И каждый раз благодарит Бога, что снова смогла кому-то помочь. Она знает, что в семье её всегда поймут и поддержат.

Светлана Николаевна умеет радоваться каждому дню, быть благодарной судьбе, поэтому и чувствует себя счастливым человеком.

Самый лучший способ восстановиться после тяжелого рабочего дня – общение с близкими. Рядом с любимым мужем и детьми, да еще и в окружении котов, возвращается энергия, строятся планы. Например, дождаться отпуска и отправиться в путешествие. Или собрать на даче богатый урожай яблок. Или выбраться в погожий летний день за грибами. А пока – погулять по лесу, в котором уже так отчетливо видны признаки весны...

Жаль, что в сутках только 24 часа. А рабочий график ненормированный. И впереди бесконечные дежурства. Но если бы можно было вернуться к точке отсчета, хирург Светлана Заговеньева, не задумываясь, снова бы выбрала эту работу и совсем «неженскую» профессию. Профессию, где можно быть сильной и волевой, но оставаться при этом красивой, нежной и женственной. За многие годы работы в медицине Светлана Николаевна не очерствела душой, не привыкла к страданиям и боли.

«Сила врача в его сердце, в любви к человеку» – к такому выводу пришел философ Парацельс еще в XVI веке. Этому принципу следует и хирург Заговеньева. Милосердие для нее – не пустые

слова. Ежедневно помогая людям, доктор знает, какой хрупкой может быть человеческая жизнь и как она бесценна.

Бессмысленное и чудовищное уничтожение людей украинскими фашистами нужно прекратить любой ценой. – убеждена Светлана. – А для этого как можно быстрее удалить нацистскую опухоль на Украине, чтобы страна вновь стала здоровой.

Ольга Виноградова. Фото автора.