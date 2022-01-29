Шатровские журналисты научились сами создавать события и вести за собой

Газета «Сельская новь» образовалась в 1930 году и на протяжении более чем 90 лет является главным информационным собеседником Шатровского района. Местные журналисты давно перестали быть пассивными наблюдателями и научились сами создавать события и вести за собой. Традиционными остаются благотворительные акции, проводимые по инициативе редакционного коллектива: «Стань Дедом Морозом», «Копилка добрых дел», «Соберём ребёнка в школу», конкурс на лучшую усадьбу «ДВОРиК», майская легкоатлетическая эстафета на призы газеты, конкурсы читательских писем к 8 Марта и Дню учителя, тематические конкурсы фотографий.

Интересными находками за последние три года стали такие темы, как воспоминания читателей о вокально-инструментальных ансамблях района, серии публикаций «Загляните в семейный альбом», «Мода от народа», акция-поздравление для наших лучших почтальонов, фотоконкурсы «Дембельский альбом», «Ребята и зверята», «Без газеты — никуда», «Я — деревенская!» и т.д. В декабре 2020 года первыми в области среди печатных изданий опробовали новую 3D-технологию, предложили читателям «вырастить ёлочку» в газете.

Журналисты плотно занимаются патриотическими проектами «Знакомые незнакомцы» (рассказываем о судьбах 9 Героев Советского Союза, уроженцах Шатровского района, Георгиевских кавалерах Первой мировой войны, найдено более 40 обладателей царских наград - Георгиевских крестов разных степеней), «Возвращённые имена» (восстановление из небытия имён солдат-военнопленных земляков). В 2021 году — в год Святого князя Александра Невского — журналист Владимир Черныш ведёт проект, в рамках которого рассказывает об уроженцах Шатровского района, награждённых орденом Александра Невского, найдена информация о 9 земляках. С нового 2022 года стартовал новый проект «Солдатская Слава», в газете мы будем рассказывать о земляках, награжденных орденом Славы, и их подвигах, совершённых во время Великой Отечественной войны.

Коллектив — постоянный участник творческих конкурсов, так как считает, что соперничество высекает энергию необходимую для продолжения нашего общего ремесла. Газета «Сельская новь» и её журналисты становились победителями региональных конкурсов «Селфи с папой», «Аграрное Зауралье», «Спортивное Зауралье»; на лучший журналистский материал о пожарной безопасности в номинациях «За активную деятельность в области пропаганды знаний по пожарной безопасности среди населения» и «Машины, которые спасают жизнь»; творческого конкурса по освещению избирательного процесса на выборах разного уровня; Всероссийского конкурса «Патриот России» в номинациях «Мы — россияне» и «Служу Отечеству»; региональных конкурсов патриотической и семейной тематики.

Редакция Шатровской районной газеты «Сельская новь» в числе победителей регионального конкурса на лучшее освещение в СМИ работы прокуратуры. На областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности районных судов и реализации судебной реформы в Курганской области в номинации «Лучший судебный репортаж» ответственный секретарь Татьяна Маклакова награждена Дипломом и подарком. В 2020 году, когда в разгар пандемии не было возможности посещать концерты, совместно с преподавателями детской школы искусств выпустили «Живую газету», чтобы, наведя смартфон, можно было в телефоне по QR-коду посмотреть музыкальный номер. Первыми в районе организовали конкурс детских рисунков против коронавируса (выставка была в редакции и в соцсети), затем совместно с педагогами и воспитанниками ДДЮ подготовили поделки и посетили ковидное отделение в районной больнице.

Коллектив журналистов постоянно находится в творческом поиске, развивает новые направления деятельности. В 2021 году редакция издала книгу воспоминаний наших ветеранов журналистики. В газете, на сайте, в группах в соцсетях всегда можно найти свежую новостную информацию, компетентные комментарии по различным вопросам, материалы для души. Много внимания журналисты уделяют диалогу с читателями. Почти за 92-летнюю историю на газетных страницах отразились судьбы тысяч наших земляков, людей разных профессий, разных поколений. И сегодня в нашей динамичной и «цифровой» жизни у шатровских журналистов есть всё, чтобы продолжать оставаться нужными людям — оперативность, чуткость к окружающим, интерес к профессии, желание добиться большего.

С ноября 2011 коллектив редакции газеты "Сельская новь" года возглавляет Елена Дмитриева.За последние годы в здании редакции сделан ремонт, подведены газ и вода, на заработанные средства в марте 2021 года куплен новый автомобиль.

Поощрения издания: Всероссийский фестиваль СМИ в г. Сочи лауреат творческого конкурса за проект «Без прошлого нет будущего», 2013 год; обладатель Знака отличия «Золотой фонд прессы» (г. Москва), 2016, 2020 год; победитель Всероссийского конкурса «Патриот России» (2019 г., Архангельск), Благодарственное письмо за поддержку и участие в проекте «Целина в исторической памяти России и Казахстана», Благодарственное письмо ГАУ «ИД «Новый мир» (2021 г.).