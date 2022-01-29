Шестьдесят курганских школ в этом году получат новые ноутбуки и МФУ

Новые ноутбуки и многофункциональные устройства получат в этом году 60 школ Курганской области. Оснащение образовательных учреждений современным оборудованием ведется в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Со слов директора департамента образования и науки Андрей Кочеров, начиная с 2020 года, компьютерное оборудование в регионе поступило уже в 140 образовательных организаций. При этом он уточнил, что внедрение цифровых технологий в образовательный процесс вовсе не означает отказ от традиционной формы обучения.

«Цифровая образовательная среда в школах создается в помощь ученикам и педагогам, она улучшает существующий учебный процесс, позволяет использовать дополнительные возможности для получения знаний, помогает ребятам осваивать новые технологии, идти в ногу со временем, повышает интерес школьников к учебе», - добавил директор ведомства.

Как утверждает Кочеров, до конца 2024 года новым компьютерным оборудованием в рамках нацпроекта будет оснащена 291 образовательная организация региона.