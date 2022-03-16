Школа «Инклюзион. Курган» победила в конкурсе Фонда президентских грантов

В ходе пресс-конференции в спортивно-реабилитационном клубе инвалидов «Ахиллес» организаторы проекта «Инклюзион. Школа. Курган. Мощный старт» поделились планами создания театральной постановки «Маленький принц» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери.

В этом сценическом эскизе спектакля примут участие совершеннолетние люди с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-классы с ведущими артистами, художниками, музыкантами Кургана и области, с театральными педагогами из Германии и России позволят им получить навыки обучения актерскому мастерству, сценической речи, основам сценарного искусства и многому другому. Всё это поможет им стать более уверенными в обществе, обрести близких по духу друзей. В рамках проекта будут организованы занятия по созданию театральных кукол, бутафории и гриму.

Организаторы театральной школы «Инклюзион. Курган»: Центр творческих проектов «Инклюзион» (Москва), Управление культуры Курганской области и Курганская областная общественная организация спортивно-реабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес».

Пресс-конференция прошла в творческом формате. Организаторы провели короткий тренинг на коммуникацию, на контакт друг с другом. Многие отметили, что в «Инклюзионе» очень комфортно, как в семье. Его воспитанники откровенно говорят, что «Инклюзион.Школа» для них стала вторым домом.

Фото предоставлено куратором проекта Анной Лазаревой.