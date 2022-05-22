Школьники и студенты Донбасса впервые поучаствуют в «Большой перемене»

В 2022 году учащиеся школ и колледжей из Донецкой и Луганской Народных Республик смогут подать заявку на участие в новом сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена». Приём заявок уже начался. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Около 27 тысяч школьников из ДНР уже выразили желание присоединиться к «Большой перемене». По словам Сергея Новикова, участие в конкурсе дает учащимся большие возможности. Например, шанс выиграть грант в размере 1 млн рублей на образование или запуск собственного стартапа, поездку по уникальным местам России или путевку в международный центр «Артек».

Участников ждут 12 тематических испытаний в области науки и технологий, искусства и творчества, журналистики и новых медиа, волонтерства, экологии, урбанистики и др.

Напомним, конкурс «Большая перемена» проводится для учеников 5-10 классов и студентов 1-3 курсов учреждений среднего профессионального образования. Желающим принять участие в нем необходимо зарегистрироваться на платформе bolshayaperemena.online.

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