Школьники Курганской области знакомятся с избирательной системой

В Зауралье территориальные избирательные комиссии во взаимодействии с органами местного самоуправления, учреждениями образования и культуры проводят мероприятия для молодых и будущих избирателей.

Для молодых и будущих избирателей Каргапольского муниципального округа состоялся интеллектуальный марафон на знание избирательных прав граждан. Председатель ТИК Елена Логиновских рассказала о Дне молодого избирателя, конституционном праве избирать и быть избранным, а также о предстоящих выборах депутатов Думы Каргапольского муниципального округа, которые пройдут 24 апреля. Ребята отвечали на теоретические вопросы и решали ситуационные задачи на выборную тематику.

Для студентов первого курса Альменевского аграрно-технологического техникума была организована викторина на знание избирательного законодательства. Председатель территориальной избирательной комиссии РашитСунагатуллин рассказал ребятам о становлении избирательной системы, участии молодежи в выборах, правах и обязанностях граждан России.

В Варгашинском районе старшеклассники средней общеобразовательной школы №3 побывали в территориальной избирательной комиссии. Председатель ТИК Геннадий Ауц рассказал ребятам о работе избиркомов. Также они узнали о государственной автоматизированной системе «Выборы».

Мероприятия для молодых и будущих избирателей будут проходить в Курганской области по 24 апреля включительно. Избирательная комиссия Курганской области проводит региональный конкурс эссе среди старшеклассников, сообщает vk.com/izbirkom45. Работы также можно направить по 24 апреля включительно. Авторов самых интересных эссе ждут награды.

Фото из группы vk.com/izbirkom45.

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