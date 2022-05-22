Штрафы для виновников лесных пожаров увеличили в 10 раз

Депутаты Государственной Думы приняли изменения в законодательстве, согласно кторым штрафы для виновников лесных пожаров увеличатся в 10 раз.

Теперь штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах следующие:

- для граждан - от 15 тысяч до 30 тысяч (было от 1,5 до 3 тысяч руб.);

- для должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч(было от 10К до 20К);

- для юрлиц - от 100 тысяч до 400 тысяч (было от 50 тысяч до 200 тысяч).

Кроме того, за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной полосой, штраф составит для граждан от 30 тысяч до 40 тысяч (было от 3 до 4 тысяч), для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч(было от 15 до 20 тысяч), для юрлиц - от 300 тысяч до 500 тысяч (было от 150 до 250 тысяч).

Также будет увеличен размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности без причинения тяжкого вреда здоровью человека: для граждан штраф составит 50К (было 5 тысяч), для должностных лиц – 100К (было 50 тысяч), для юрлиц - от 1 до 2 млн (было от 500 тысяч до 1 миллиона).

Фото Николая Пушилина.

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