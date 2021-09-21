Шумихинец, бравший Берлин, изъявил желание проголосовать на дому

Василий Михайлович Абрамов - участник Великой Отечественной войны. Родился в 1924 году. Награжден орденами «За взятие Берлина», «Отечественной войны», медалью «За освобождение Праги», юбилейными медалями.

Несмотря на свой возраст, занимается посильными домашними делами, спортом, тренирует память.

Василий Михайлович всегда интересуется происходящими событиями не только в районе, области, но и в мире. Является активным членом общества, поэтому не мог пропустить это важное событие - выборы. Изъявил желание проголосовать на дому.

Ивана Ивановича Дедулю (жителя блокадного Ленинграда) волнует судьба нашей страны, детей, внуков, поэтому он ответственно подошел к этому событию.

Считает своим долгом вместе с большинством граждан России исполнить свое конституционное право . Поэтому отдал свой голос за выбранную им партию и кандидата.

Избирательный участок №685, открыл свои двери для избирателей ровно в восемь часов.

Первым проголосовал Раис Нугаев. Почему он пришел голосовать, ответил:

- Это мой гражданский долг, и я его исполняю.

Затем пришла голосовать семья Голубковых: Ян Сергеевич, директор средней школы №3, и его жена Анна Александровна вместе с детьми. Это дружная многодетная семья.

«Меня никогда не надо было заставлять принимать участие в голосовании. Я всегда понимал и понимаю, насколько это ответственно и важно. Каждому из нас по Конституции дано право принимать участие в определении дальнейшего развития страны, а участие в голосовании - это почетный гражданский долг, который все мы, без исключения, должны исполнить. Я думаю, что все заинтересованы, чтобы в Государственную Думу пришли молодые, энергичные и ответственные люди, способные принимать верные решения, и мы должны этому способствовать. Это важно для меня и моей семьи, важно для каждого», - считает Ян Голубков.

А вот для Алексея Прокопьева из деревни Красный холм эти выборы – первые в жизни.