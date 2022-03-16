Шумихинские общественники и предприниматели объединились для доброго дела

В Международный женский день в Шумихе члены Боевого братства и представитель одного из торговых центров объединились, чтобы сделать приятные сюрпризы матерям солдат, погибших в горячих точках. К акции доброты присоединились юнармецы.

В праздничный день они объехали пять адресов погибших земляков и каждой женщине дарили цветы и подарки. А юнармеец Иван Кровец декламировал для каждой мамы весенние стихи.

Никого не стали предупреждать заранее. Получился настоящий праздничный сюрприз.

Инициатор акции Татьяна Поспелова и председатель Боевого братства Александр Дозморов посетили в этот деньЛюдмилу Ивановну Фетискину, Антонину Михайловну Овчинникову, Клару Павловну Федотову, Лидию Михайловну Устинову и Надежду Валерьевну Галичину.

- Я вижу, как радуются люди, меня это очень вдохновляет, делать добрые дела очень приятно. Я уверена, мы продолжим эту традицию, - сказала Татьяна Поспелова.

- Память – это очень важно. Мы не забываем наших дорогих матерей никогда, - добавил Александр Дозморов, - сегодняшнее мероприятие – еще одно хорошее начинание.

Юнармеец Иван Кровец признался, что очень волновался, читая стихи, но и ему было приятно от смущенных улыбок солдатских матерей.

Юлия Кондратова. Фото автора.