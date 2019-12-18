Шумихинские таксисты примут участие в акции «Подвези ветерана!»

В стране проходит немало акций по оказанию должной помощи и внимания ветеранам.

Не остаются в стороне и зауральцы. С 6 по 9 мая на территории Шумихинского района пройдет акция «Подвези ветерана!». Таксисты кампаний «Люкс», «Лимон», «Круиз» «045», разместившие на кузове своего автомобиля стикер «Подвези ветерана», подтвердят тем самым своё согласие не словом, а делом в любой момент по первой просьбе ветерана подвезти его по нужному адресу бесплатно при предъявлении им удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной войны.

«Готовность подвезти ветерана пусть малая, но все же возможность отдать героям долг, высказать свое уважение и сердечные слова благодарности», — отметил глава Шумихинского района Владимир Букарев.