Система здравоохранения Курганской области готовится к новой волне пандемии

И.о. директора департамента здравоохранения Алексей Сигидаев рассказал, что по всем предварительным подсчетам ожидается увеличение больных в пять раз.

Для лечения тяжелых больных будут разворачиваться реанимационные койки.

Приняты приказы о необходимости иметь запас лекарственных препаратов, реагентов для проведения лабораторных исследований.

Усиливается информационная база по линии звонков на телефон 122 для оперативного получения информации пациентами. В лечебных учреждениях амбулаторного звена и стационарах сформирован необходимый запас лекарств.

Направлены обращения для увеличения числа врачей и медицинского персонала для работы с больными ковидом.

В аптеках, по информации департамента здравоохранения, также есть запас соответствующих препаратов.

Глава департамента здравоохранения и главные врачи больниц призвали жителей региона не заниматься самолечением:

«Предыдущий опыт показал, что не столько был опасен сам вирус, как безграмотное лечение, бесконтрольное употребление антибиотиков и других препаратов, которые если и нужны, то должны назначаться в стационарных условиях. Просьба ко взрослым: если у вас появились признаки ОРЗ или ОРВИ, пожалуйста, самоизолируйтесь. Нужно находиться дома и не заражать своих родственников, коллег, друзей».

Фото Николая Пушилина.