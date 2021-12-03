Сохраняя историю

Руководители архивной службы Курганской области на пресс-конференции в онлайн- формате рассказали о проектах, посвящённых победе в Великой Отечественной войне.

В преддверии 75-летия Великой Победы в январе прошлого года Президент Владимир Путин дал поручение органам исполнительной власти регионов страны обеспечить создание комплекса документов, кино и фото материалов, посвящённых Второй Мировой войне. Несмотря на то, что основные фонды хранятся в центральных архивах, документальное наследие региональных архивов не менее важно и ценно.

- На фронтах той войны сражались более двухсот тысяч зауральцев, - привела цифры военной истории председатель комитета по делам архивов Курганской области Лариса Галченко. – Сто пять тысяч наших земляков не дошли до Дня Победы. Семьдесят пять тысяч зауральцев были награждены орденами и медалями. Наш край стал местом формирования ряда военных соединений. В Зауралье дислоцировались несколько военных училищ и школ.

Не менее значимым был вклад и тех, кто ковал Победу на трудовом фронте. Летом и осенью 1941 года в наш регион были эвакуированы двадцать два промышленных предприятия. Кроме того эвакуировалось и мирное население. В годы войны в Зауралье переселились более ста пятидесяти тысяч человек. Только в Кургане нашли приют более двадцати тысяч спасавшихся от войны человек.

- Все эти события нашли отражение в документах, хранящихся сейчас в государственных архивах Курганской области. Время всё дальше и дальше отдаляет нас от военных лет, но интерес к документам – свидетельствам эпохи не угасает. Поэтому нам очень важно создавать общедоступные информационные ресурсы, правдиво рассказывающие о войне на основе архивных документов.

Сотрудники архивов провели большую работу по выявлению фондов, в составе которых имеются документы 1941 – 1945 годов. Сейчас эта работа продолжается. На данный момент выявлено порядка шестисот семидесяти таких фондов, в составе которых хранятся более двадцати четырёх тысяч дел. Тщательно отобранные документы легли в основу выставок, лекций, телевизионных передач и других проектов. Так шадринский госархив на своём портале создал раздел, посвящённый 75-й годовщине Победы, в течение прошлого года там были размещены три интернет - выставки по этой теме, сотрудники проводили встречи в школах, участвовали в создании телепрограмм.

- Практически сразу после того, как Президент дал поручение на сайте государственного архива Курганской области мы создали специальную рубрику «75-летию Победы посвящается», - рассказывает исполняющий обязанности директора архива Андрей Михайлов. – На первом этапе в ней были размещены оцифрованные номера газеты «Красный Курган» за победный 1945-й год. Потом рубрика пополнялась. В этом году там были размещены номера этой газеты за 1941 год.

Также в этой рубрике на сайте архива можно найти подготовленный сотрудниками сборник фронтовых писем военных лет. Эти документы были предоставлены на хранение гражданами из личных фондов. Кроме того архив создал девять интернет – выставок.

- В нашем архиве работа также началась сразу после поручения Президента, - говорит исполняющая обязанности директора государственного архива социально-политической истории Курганской области Ирина Панишева. – У себя мы выявили двести двадцать фондов с документами, посвящёнными Великой Отечественной войне, и в них и в них порядка шестнадцати с половиной тысяч дел, в том числе фотографии и текстовые документы. В настоящее время у нас оцифровано около семисот шестидесяти единиц хранения. Сразу же мы начали делать выставки, посвящённые теме войны и победы. Сейчас у нас создано пять таких выставок.

Архивные выставки рассказывают об участниках Великой Отечественной войны, работе предприятий в тылу, зауральцах – героях Советского Союза, воинских подразделениях, сформированных в нашем регионе и многом другом. Эти выставки продолжают постоянно дополняться информацией. С ними можно познакомиться на сайте каждого государственного архива. Кроме того, сотрудники архивов становятся участниками радиопрограмм и телевизионных проектов, проводят лекции, где на основе документов рассказывают о фактах военной истории 1941 – 1945 годов. И, конечно же, государственные архивы активно сотрудничают с гражданами. В личных, домашних архивах хранится большое количество документов, по которым можно воссоздать жизнь нашего края в период Великой Отечественной войны. Специально для выполнения этой кропотливой и нужной работы на базе государственного архива социально-политической истории Курганской области создан центр «Сохраняем историю». Он расположен по адресу улица Комсомольская, 39.

Константин Сапунов.