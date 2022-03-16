Сорвано широкомасштабное наступление Украины на Луганск и Донецк

Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских вооружённых сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года. Такие заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщает tass.ru, в распоряжение российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции попали секретные документы командования нацгвардии. По словам Игоря Конашенкова, пока неизвестно, насколько глубоко США и НАТО были вовлечены в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской армией.

"Таким образом, остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печётся о мире на Украине", - цитирует tass.ru Игоря Конашенкова.

Видео.

Фото предоставлено РИА Новости.