Сосновая роща: путь свободен

Лодочная переправа в районе села Звериноголовское сменилась традиционным автобусным сообщением, хотя наблюдение за состоянием реки Тобол со стороны представителей МЧС все еще продолжается. И основания для этого есть. На текущий момент уровень воды здесь составляет 6м.92 см. За последние сутки он понизился еще на 10 см.

С 11 апреля текущего года постановлением администрации Звериноголовского района был веден режим «Повышенная опасность», а уровень воды на Тоболе уже к 16 апреля доходил до отметки 887 см.