Сотни курганских бегунов будут отстаивать спортивную честь и достоинство своих коллективов

Несмотря на катаклизмы, повод есть для оптимизма!

30 апреля в Кургане пройдёт 80-я областная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Свершилось. После вынужденного двухлетнего пандемийного перерыва Курган вновь встречает традиционную эстафету. И снова центральная площадь областного центра и кольцо улиц Гоголя, Томина, Кирова и Ленина превратятся в импровизированные трибуны, а сотни бегунов будут отстаивать спортивную честь и достоинство своих коллективов.

Спасибо «умной голове»

Надо отдать должное и сказать спасибо «умной голове», которая на рубеже 30–40-х годов дала команду проводить по всему Советскому Союзу эстафеты под патронажем местных газет. И популярность прессы возрастала, и решалась задача привлечения населения к физкультуре и спорту через самый эмоциональный вид лёгкой атлетики. Эстафета становилась самым популярным событием каждого летнего сезона. Исчез Советский Союз, но эстафета с полувековой историей не могла просто так исчезнуть из спортивного календаря. Хотя и знали мы немало различных состязаний и турниров, которые жили непродолжительное время. Нетрудно провести одно мероприятие, трудно проводить его ежегодно. А эстафета жива до сих пор, и только форс-мажорные обстоятельства в виде пандемии смогли прервать курганскую традицию. И она возвращается. Легкоатлетическая эстафета продолжает оставаться знаменем курганской «королевы спорта».

Как всё начиналось

Датой появления эстафеты на улицах Кургана принято считать 18 мая 1941 года.

Но для любителей легкой атлетики интересен будет тот факт, что первая эстафета на призы газеты «Красный Курган» (сейчас «Новый мир») состоялась 18 июля 1939 года. Первые два года эстафета носила комбинированный характер, когда на нескольких этапах участники крутили педали велосипеда, переплывали Тобол и бежали военизированный этап в полной боевой выкладке

с винтовкой в руках.

И только в 1941 году, за полтора месяца до начала Великой Отечественной войны, эстафета стала чисто легкоатлетической. Видимо, поэтому и ведется летопись эстафеты с 1941 года.

В том предвоенном мае в состав команды входило 15 человек (5 женщин старше 16 лет и 10 мужчин старше 17 лет). Длина этапов от 350 до 1000 метров. В первой группе стартовали команды спортобществ и трудовых коллективов, во второй группе – средние и неполные средние учебные заведения. Первое место заняла техническая железнодорожная школа, второе и третье место разделили команды медицинской школы и финансово-экономического техникума.

В годы войны эстафета проводилась регулярно, только названия команд в целях конспирации отсутствовали, назывались только фамилии представителей – команда Иванова или команда Петрова.

Юбилейные старты

Первая послевоенная и пятая по счету эстафета состоялась 27 мая 1945 года. Впервые стартовали команды районов, которые участвовали на местах в эстафетах в честь своих районных газет. Победу среди спортобществ праздновали «Трудовые резервы», среди районов – Далматовский район.

Десятая легкоатлетическая эстафета прошла 7 мая 1950 года. Первыми преодолели шесть этапов спортсменки добровольного спортивного общества (ДСО) «Медик», среди мужских команд чемпионами стали представители ДСО «Спартак».

1960 год. 1200 участников вышли на парад двадцатой юбилейной эстафеты, которая проходила по улицам Гоголя, Красина, Куйбышева, Ленина. Победителями стали: школы №28 и №12, девушки ТУ-1, юноши железнодорожного училища, девушки и юноши локомотивного депо. В группе сильнейших отлично выступили студенты Курганского педагогического института. На вечное хранение кубки переданы КГПИ и школе №28.

В 1970 году случилось сильнейшее наводнение. Район Центрального стадиона затопило, и по ул. Куйбышева плавали на лодках. Но тридцатая по счёту эстафета состоялась. В числе победителей: Катайская школа, девушки Куртамышского педучилища, спортсмены Шадринского района и Курганского строительного техникума. Среди коллективов чемпионами стали женщины локомотивного депо и мужчины завода деревообрабатывающих станков. В группе сильнейших первый этап выиграл ГеннадийАбабков. А команда студентов Курганского педагогического института в 17-й раз одержала победу.

Юбилейная 40-я эстафета в 1980 году посвящалась 35-летию Победы и ХХII Олимпийским играм в Москве. Первый этап в сильнейшей группе выиграл Валерий Карболин. Команда Курганского пединститута в очередной раз первая.

В 1990 году состоялась 50-я юбилейная эстафета. Заявилось 1060 участников из 107 команд. Приз редакции за победу на первом этапе в забеге ветеранов вручили Виталию Тутубалину, машинисту локомотивного депо. Впервые в группе сильнейших сенсационно победила команда Шадринского техникума физкультуры.

2000 год. На стыке столетий состоялась 60-я эстафета, победителями которой в своих группах стали: Половинская школа, школа №30, Куртамышское СПТУ, Мишкинское педучилище, АО «Курганмашзавод», Куртамышский район, Курганский военный институт, Курганский государственный университет.

2010 год. Юбилейная 70-я эстафета на призы газеты «Новый мир» состоялась 30 апреля и посвящалась 65-летию Победы.



Есть поводы для оптимизма. Посмотрите, какие бурные эмоции мы наблюдаем в последние годы, когда включили в программу команды детских садов. Сколько раз бывало, что никакие судьи не могли остановить одну или нескольких воспитательниц, которые в пальто, на каблуках, крича что-то несуразное, неслись до финиша рядом со своим чадом! Такие картинки в Интернете получали бы тысячи лайков.

Пусть сменилась формула формирования команд, нет на первом этапе звездлегкой атлетики, сократилось количество этапов, но эстафета – всегда радостное событие, и все её ждут!

Алексей Ольгин.

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