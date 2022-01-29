Сотрудники газеты «Восход» обучились формированию новостного контента

27 января в медиахолдинге «Новый мир» прошли первые занятия в рамках академии образования журналистов. Представители районных СМИ по утвержденной и.о. генерального директора Издательского дома«Новый мир» Александром Скорбенко программе смогут освоить базовые навыки поиска и проверки информации, писать новостные заметки, вести фото - и видеосъемку для новостных сайтов.

По словам Александра Скорбенко, курсы задуманы для того, чтобы знакомиться с тенденциями развития информационного рынка по улучшению содержания и внешнего вида, а также наполнять интернет-ресурсы интересным контентом.

«Понятно, что журналистика - это в первую очередь творчество, но внутри творческих поисков существуют определенные стандарты подачи информации, фотоиллюстраций, подготовки текстов, заголовков и всего того, из чего состоит информационный продукт», - отметил и.о. генерального директора медиахолдинга.

Занятия в Академии образования журналистов продолжатся в феврале. Сейчас руководство медиахолдинга готовит новую учебную группу журналистов районных газет.

По материалу газеты «Восход» Мокроусовского района.

Фото Николая Пушилина.