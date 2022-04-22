Сотрудники районных газет Курганской области дружно присоединились к всероссийскому субботнику

Апрель - традиционное время наведения порядка и чистоты. Большинство редакций районных газет с энтузиазмом откликнулось на призыв провести субботник на своих территориях. Сотрудники районок убирали от листвы и мусора, мыли окна, белили бордюры. Каждый внес в это дело частичку своего тепла, а ухоженные территории районных газет радует глаз всех окружающих.

Сотрудники газеты «Трудовая слава» наводить порядок воздания редакции вышли всем коллективом. Вооружившись хозяйственными инструментами и мешками, дружный женский коллектив за три часа работы собрал более 15 мешков мусора. Мероприятие прошло активно и позитивно. Было очень приятно, проведя уборку, смотреть на территорию, которая стала еще красивее, благодаря общим стараниям.

В редакции газеты «Знамя труда» Шумихинского района сотрудники получили удовольствие от слаженной работы на свежем воздухе. Здесь стало доброй традицией в весенние дни, когда сойдет снег, и солнышко подсушит землю, проводить день чистоты и порядка. В этом году коллектив районки организованно вышел 18 апреля на субботник, чтобы привести в порядок территорию редакции. Убрали прошлогоднюю листву, произвели обрезку и вырубку деревьев, покрасили цветочные клумбы. Весь мусор сложили в мешки.

А вот сотрудники альменевской «Трибуны» вышли вышли на борьбу с прошлогодней листвой и мусором во дворе редакции не смотря на сырую и хмурую погоду.

«Сегодня было положено только начало. Как только станет тепло и будет светить солнце, то мы приступим к оформлению клумб: купим семена цветов и посеем их», - рассказала корреспондент «Трибуны».

Коллектив редакции газеты «Шадринский курьер» взялся за тряпки и швабры. Сегодня субботник! Навели порядок в кабинетах, помыли окна, сняли для стирки шторы. Пасху встретят в чистоте.

Хотя ещё «в полях белеет снег», а лужи и грязь до конца не просохли, коллектив редакции газеты «Знамя» также вышел на субботник.Подмели скопившийся за зиму мусор, собрали прошлогодние опавшие листья. Весь мусор сложили в мешки, позже их вывезет городской центр по благоустройству. Чуть попозже будут побелены деревья, а ещё в планах редакции - ремонт здания

Коллектив редакции газеты «Заря» вышел на субботник, воспользовавшись солнечным деньком, прихватил с собой грабли, лопаты, а самое главное - отличное настроение! Собрали прошлогоднюю листву, наполнили вазоны для цветов землёй, подрезали ветки кустарников, сложили мусор в мешки. Следующим этапом будет побелка вазонов, подготовка клумбы к посадке цветов.

«Уважаемые петуховцы! Только вместе мы можем сделать наш город цветущим, красивым. Не поленитесь и уберите за собой мусор. Все в ваших руках», - призвали земляков газетчики.

Сотрудники редакции газеты «Куртамышская нива» сразу после проведения прямого эфира на тему благоустройства вышли на субботник. Мы привели в порядок территорию, обрезали деревья и многолетники. Следующий редакционный субботник пройдет на территории памятника труженикам тыла и ушедшим на фронт из исчезнувших с карты района деревень.

«Субботник провела!», - скромно написала редактор газеты «Собеседник» Кетовского района Антонина Парфенова.

В Издательском доме «Новый мир» также с энтузиазмом подхватили инициативу навести порядко на своей территории. Новомировцы вымыли окна, покрасили скамейки, привели в порядок территорию, примыкающую к зданию издательства.

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