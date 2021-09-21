Совет Федерации поможет Зауралью с обновлением медицинских и образовательных учреждений

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко обсудили состояние социальной сферы в Курганской области.

За последние два года в ремонт и модернизацию медицинской и образовательной инфраструктуры вкладываются миллиарды рублей, сообщили в пресс-службе главы региона. В то же время в области по-прежнему наблюдается недостаток медицинских кадров. Глава региона рассказал о том, как в Зауралье решается вопрос кадровой обеспеченности. Действуют различные меры поддержки для медицинских работников. Единовременная выплата 300 тысяч рублей для медиков, приезжающих в Курганскую область, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которой врачи и фельдшеры получают единовременные выплаты в 500-750 тысяч рублей и 1 -1,5 млн рублей соответственно.

Губернатор считает эффективным в решении этого вопроса установление единой базовой федеральной тарификации оплаты труда для указанных территорий с их выравниванием. Разумеется, с учётом районных коэффициентов и региональных надбавок.

Председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко отметила, что поддерживает позицию региона по масштабному обновлению медицинских и образовательных учреждений, и выразила готовность оказать содействие со стороны Совфеда по дальнейшей реализации данных вопросов.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.