Создана Всесоюзная пионерская организация имени Ленина

Первый ход – пионерский

19 мая 1922 года в стране была создана Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина. А 10 апреля 2022 года в Кургане состоялся «Матч поколений», посвящённый 100­летию пионерии. И здесь члены команд уже с пенсионным стажем с теплотой и благодарностью вспоминали свои первые шахматные шаги в далёком пионерском детстве…

Автор этих строк, пионер ещё сталинского призыва, учился в 6­-ом классе семилетней школы города Миасса. Директором нашей школы был Пётр Павлович Осипов. Фронтовик, он и в школе ходил в офицерском галифе, в сапогах, начищенных до блеска. Красивый черноволосый мужчина, на вид строгий, а на деле – человек увлекающийся, причём сразу двумя предметами: песнями и шахматами.

В этом я убедился на личном примере. Директору нужен был партнёр для игры в шахматы, и он свою руководящую власть использовал очень просто. Во время урока в нашем 6­м «Б» дверь в класс приоткрывалась, учительница выходила… Затем возвращалась и объявляла: «Паниковский, к директору!». Весь класс с сочувствием провожал меня взглядами… А в кабинете директора на столе были расставлены шахматы, и Пётр Павлович меня успокаивал: «Не переживай, Валерик, с учительницей я договорился…».

Игра начиналась и протекала весьма музыкально. О положении на доске можно было судить по репертуару песен директора. Когда его фигуры атаковали, Осипов негромко, но с чувством пел: «Скакал казак через долину, через кавказские края…». Когда позиция ухудшалась, Пётр Павлович «менял пластинку»:

«Динь­бом, динь­бом, –

Слышен звон кандальный.

Динь­бом, динь­бом, –

Путь сибирский, дальний…»

В шестом классе я уже сыграл в первенстве города среди школьников, правда, без особого успеха, зато с помощью моей первой и любимой шахматной книги «300 избранных партий Алехина», которую отец выписал из Москвы по почте, поднаторел в дебютах и тактике. Это постепенно отразилось на результатах наших партий с директором, и он всё чаще стал исполнять грустную песню ссыльных…

В 1957 году мои родители переехали в Курган, и занятия шахматами продолжились во Дворце пионеров и школьников. Шахматные кружки дворцов и домов пионеров в нашей стране сыграли огромную роль в массовом развитии шахмат среди юного советского поколения.

Так, в 50­е годы руководитель дворцового шахматного кружка в Кургане незабвенный Никандр Степанович Ионин научил любить шахматы и играть в них целую плеяду юношей, впоследствии ставших сильными игроками и уважаемыми горожанами: Владимир Зиновьев, Юрий Герштанский, Владимир Баринов, Анатолий Менщиков, Юрий Цветков, Аркадий Зырянов…

В 60­е годы участник Великой Отечественной войны Николай Фёдорович Усольцев, руководивший шахматным кружком в Шадринском доме пионеров, наладил настоящий конвейер по выпуску в шахматную жизнь самобытных молодых шадринцев: Юрия Бычкова, Виктора Харламова, Бориса Баландина, Михаила Волчихина…

В 1968 году по инициативе комсомола родился знаменитый Всесоюзный турнир пионерских шахматных дружин «Белая ладья». Он до сих пор пользуется огромной популярностью не только в России, но и в ряде европейских и азиатских стран. Первым чемпионом Курганской области в турнире «Белая ладья» 1973 года неожиданно, но вполне по игре стала команда Варгашинской средней школы №1, подготовленная заслуженным учителем школы РФ Константином Дмитриевичем Барабашем.

А первым и пока единственным призёром Всероссийского финального турнира «Белая ладья» значится дружная четвёрка ребят из 47­й гимназии г. Кургана. В 2013 году в Астрахани братья Андрей и Сергей Дрыгаловы, Стёпа Третьяков и Юля Уткина принесли Курганской области исторические серебряные медали.

Не остались в стороне от бурного шахматного движения тех лет и дворцы пионеров. Опять же под эгидой ЦК ВЛКСМ были придуманы и организованы замечательные соревнования шахматных команд дворцов пионеров из России и союзных республик. Причём изюминка этого турнира состояла в том, что в решительный бой команду своего дворца вёл её капитан, как правило, знаменитый гроссмейстер. Таковыми капитанами были Михаил Таль (Рига), Лев Полугаевский (Челябинск), Марк Тайманов (Ленинград), Юрий Авербах (Москва)…

Недавно, 8 февраля, экс­чемпион мира Гарри Каспаров, в прошлом юный член команды Бакинского дворца пионеров, с ностальгическим удовольствием вспоминал свою партию с Юрием Львовичем Авербахом. Вспоминал в день 100­летнего юбилея старейшего гроссмейстера мира. К сожалению, накануне дня Великой Победы, 7 мая, оборвалась жизнь этого легендарного шахматиста, ровесника советской пионерии.

Жаль, что сегодня во дворцах творчества юных давно уже не слышно стука шахматных фигур, переселившихся в детские спортивные школы. А с ними исчезла и какая­то особенная аура дворцового общения юных шахматистов…

Пионер (который всем пример) – это по­научному человек­первопроходец. Если же сказать по­нашему, по­шахматному, то – первоходец. Он всегда начинает и – выигрывает!

Валерий ПАНИКОВСКИЙ.

ФОТО из архива

Николая Соловьёва.

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