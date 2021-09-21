Специалистам зауральской санитарно-эпидемиологической службы вручили грамоты

Главный федеральный инспектор по Курганской области Артём Пушкин поздравил коллектив Управлении Роспотребнадзора по Курганской области с 99-летием со дня образования санитарно-эпидемиологической службы России и лично вручил благодарственные письма полномочного представителя Президента РФ в УрФО, Орден Николая Пирогова и медаль Луки Крымского специалистам Управления. Артём Пушкин отметил высокую значимость службы для сохранения стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, поблагодарил специалистов за самоотверженный труд и высокий профессионализм. Руководителю Управления Роспотребнадзора по Курганской области Григорию Хохлову к Дню образования органов санитарно-эпидемиологического надзора вручили приветственные адреса, направленные губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и Курганской областной Думой, специалистам вручены благодарственные письма.

Коллектив Роспотребнадзора поздравили председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, и.о директора Департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских. Григорий Хохлов поздравил коллег, ветеранов, которые посвятили свою жизнь служению выбранной профессии и вручил ведомственные награды Роспотребнадзора, почётные грамоты Управления Роспотребнадзора по Курганской области сотрудникам Управления. Торжественное мероприятие украсили выступления артистов Курганской областной филармонии, исполнившие прекрасные произведения русской и зарубежной классической музыки.

Фото из группы vk.com/rpn45.