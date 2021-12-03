Специалисты администрации Кургана ответили на волнующие горожан вопросы

На горячую линию по разъяснению решений оперативного штаба, связанных с работой учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, продолжают поступать вопросы от горожан. Пояснения дают специалисты городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли.

Можно ли продавцам находиться на торговом объекте без перчаток, когда нет покупателей?

В соответствии с решением № 34 областного оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ отпуск товара и приём денег осуществляется в одноразовых перчатках и в средствах защиты органов дыхания. Если покупателей нет, то можно находиться без перчаток.

Можно ли работать частным детским спортивным школам (клубам, группам и т.д.)?

В соответствии с решением областного оперативного штаба № 115 разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий в помещениях с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований. Также разрешено предоставление услуг организациями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по присмотру и уходу, консультированию, осуществляющими деятельность по программам дополнительного образования, развивающую деятельность для несовершеннолетних граждан с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Можно ли посещать сауны (бани) детям в присутствии взрослых, у которых есть QR- код?

В соответствии с решением штаба №112 вход в бани сауны по QR-коду введен для лиц, достигших 18 лет. Несовершеннолетним никаких документов предоставлять не требуется.