Специалисты НПА «Кургансемена» встретились с будущими агрономами и агрохими

Мероприятие состоялось в Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева. Главная цель - познакомить студентов с возможностями трудоустройства в научно-производственном агрохолдинге, известном не только на территории Зауралья, но и далеко за его пределами.

С будущими профессионалами от научно-производственного агрохолдинга встретились заместитель директора по производству Сергей Слободчиков, заместитель директора ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» Евгения Кузнецова и руководитель службы по работе с персоналом Данис Сулейманов. Они подробно рассказали о направлениях деятельности предприятия и вариантах взаимодействия с аграрным вузом.

Например, фирма приглашает студентов как очного отделения, так и заочного, на оплачиваемую производственную практику. По-прежнему актуально предложение по корпоративным стипендиям. Агрохолдинг платит стипендии старшекурсникам, которые хорошо учатся, с условием, что они затем будут трудиться на предприятии.

На сегодняшний день в научно-производственном агрохолдинге «Кургансемена» работают более 800 человек. Но, тем не менее, вакансии имеются. Мы можем предложить должности агрономов по защите растений, агрономов-полеводов, агрономов по реализации семян, фитопатологов и лаборантов в Научный центр.

Научно-производственный агрохолдинг предлагает достойную заработную плату, готов помогать в жилищных вопросах, гарантирует полный социальный пакет. Но, самое главное, у нас работать интересно и очень полезно в профессиональном плане. У нас специалисты работают на современной технике с использованием передовых технологий.