Спецназ Росгвардии из служебной командировки на Северный Кавказ встретили в

Ранним утром сотрудников сводного отряда СОБР «Мангуст» и ОМОН «Скиф» Управления Росгвардии по Курганской области, прибывших домой из служебной командировки на Северный Кавказ, встретили начальник тероргана полковник полиции Андрей Быстров, его заместители, командиры отрядов, а также сослуживцы.

В течение трех месяцев сотрудники спецподразделений несли службу на территории Северо-Кавказского региона, где выполняли задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности, а также оказывали поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий.

Руководитель территориального управления Росгвардии поздравил личный состав спецподразделений с возвращением домой, поблагодарил за службу и отметил, что отряд выполнил поставленные служебно-боевые задачи в полном объеме.

От имени руководства региона вернувшихся домой бойцов спецподразделений поприветствовал Станислав Носков, директор областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, с которым Росгвардия взаимодействует на постоянной основе, участвуя в совместных оперативно-профилактических природоохранных мероприятиях.

Сотрудникам, показавшим наиболее высокие результаты в служебной деятельности, вручили ведомственные награды.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Курганской области.