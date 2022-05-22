Сразу пять выпускников «школы губернаторов» возглавили регионы РФ

Временно исполняющие обязанности губернатора назначены в республике Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областях. Четверо из них являются выпускниками «школы губернаторов», один - продолжает обучение, сообщает издание «Газета.Ru».

В республике Марий Эл врио губернатора стал председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, Кировскую область возглавил референт управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов. В Рязанской области во временную должность губернатора вступил глава Росстата Павел Малков, в Саратовской области им стал вице-губернатор Роман Бусаргин, в Томской области – замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.

К слову, именно Мазур продолжает проходить обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС или «школы губернаторов».

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, именно благодаря этой программе появляются достойные кадры на должности глав в регионах.

«Школа губернаторов» - кадровый центр, показавший свою максимальную эффективность, который поставляет подготовленных профессионалов, способных в достаточно короткий период показывать достаточно значимые результаты даже в самых сложных территориях, и примеров тому достаточно», - отметил эксперт.