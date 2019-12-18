Срок перехода от регионального оператора капремонта сокращен в три раза

Утвердило изменения в закон о капитальном ремонте многоквартирных домов, согласно которым собственникам будет разрешено принимать в короткие сроки решение о прекращении формирования счета у регионального оператора и формировать специальный счет дома.

Законопроект предполагает сократить двухлетний срок вступления в силу

решения собственников помещений о переходе со счета регионального оператора до шести месяцев. Ранее это можно было сделать в течение двух лет.

Такой подход, по словам директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Нияза Юсупова, определяет одинаковые временные рамки планирования расходов регионального оператора на финансирование капитального ремонта с учетом вывода части средств на специальные счета.

Данная норма закона, как заявил Нияз Юсупов, будет распространяться и на решения собственников помещений о переходе со счета регионального оператора на специальный счет, которые приняты ранее и направлены региональному оператору.

Однако, если на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме предоставлен и не возвращен кредит, заем или имеется подлежащая погашению за счет фонда капитального ремонта задолженность по оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, изменение способа формирования фонда капитального ремонта в отношении этого многоквартирного дома допускается при условии полного погашения такой задолженности.

Введение дополнительного критерия очередности проведения капитального ремонта при формировании региональной программы позволит в более ранние сроки, в случае необходимости срочного проведения капитального ремонта установленной комиссией, организовать проведение капитального ремонта.