Станислав Бессонов: «Все мы хотим видеть светлое будущее»

- Проведение выборов в течение трёх дней – это, безусловно, очень удобный формат для всех, кто считает своим гражданским долгом в них участвовать. Мы все понимаем, что запланировать время для голосования на один день не для всех представляется возможным, с учётом того, что в начале сентября у всех много забот, связанных, в том числе и со сбором урожая на дачных участках и по ряду других причин. Само участие в выборах я считаю ответственным делом для каждого. Особенно, с моей точки зрения, это касается молодёжи, потому что мы выбираем своё будущее. Необходимо научиться проявлять ответственность к тому, как обустроены и обустраиваются условия нашей жизни и её качество. Надо понимать, что мы в ответе не только за себя, но и своих родных и близких. Именно повышение ответственности к тому, что происходит сейчас, повлияет на то, что будет свершаться дальше. Все мы хотим видеть светлое будущее. И у нас есть возможность участвовать в его созидании.

Записал Константин Сапунов.