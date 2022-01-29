Станислав Носков рекомендовал заурльцам купаться трезвыми

Руководитель департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков накануне праздника Крещения Господня обратился к зауральцам: "Самое главное - купаться трезвым и в специально отведенных купелях. В таких местах купание происходит организованно, и в случае возникновения сложностей, есть возможность оказания квалифицированной помощи на месте".

Противопоказанием при погружении в порубь являются любые заболевания головного мозга и сосудов: сосуды рефлекторно резко сужаются, что может привести к инсульту, потери сознания.

В Кургане купели организованы на Голубых озёрах. Всего на территории области обустроили 35 мест для Крещенских погружений. В пресс-службе губернатора сообщили, что в Кетовском, Лебяжьевском, Петуховском, Сафакулевском, Щучанском официальных купелей не предусмотрено.