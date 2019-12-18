Старикам везде у нас почёт

Александр Ильтяков встретился за чашкой чая с ветеранами Курганского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Народного избранника здесь встречали радушно и сердечно, но сначала устроили экскурсию по социальному комплексу. В роли гида выступила директор Центра социального обслуживания Татьяна Семенова. Она здесь хозяйка на протяжении более чем 9 лет. За это время внедрены и получили развитие инновационные социальные технологии: «Бригадный метод», «Волонтёрское движение», «Библиотерапия», «Университет третьего возраста», «Служба сиделок», «Социальный туризм», «Театр пожилых людей», «Информационный калейдоскоп».

Коллектив учреждения активно участвует в социально значимых для города проектах: «Души тепло мы дарим людям», «Связующая нить поколений», «Мир равных возможностей», «Школа ухода за маломобильными гражданами», «Школа безопасности для пожилых людей и инвалидов».

За год социальный комплекс посещают около 600 человек.

В учреждении появилась своя символика: гимн, эмблема, учреждены бланки почётных грамот и благодарственных писем, электронная Доска почёта, создан сайт учреждения.

Кстати, помещение социального центра для ветеранов на Алексеева, 4 хотели передать под другие нужды, однако при участии Александра Ильтякова его удалось отстоять. Кроме того, депутат намерен оказывать посильную помощь организации в ее развитии.

– У нас тут уютно, тепло и душевно, и нам приятно от того, что у нас даже семейные пары образуются, – не без гордости рассказывает по пути нашего следования Татьяна Васильевна.

Кстати, социальный комплекс умеет не только просить деньги на свое оснащение всем необходимым, но и в какой-то мере умеет зарабатывать сам. Семенова говорит, что вся мебель в одной из комнат отдыха была закуплена на внебюджетные средства, заработанные от оказания дополнительных услуг.

– Какие услуги оказываете? – интересуется Александр Ильтяков у директора.

– Люди приходят к нам на массаж. Но это социальный массаж, цены намного ниже, чем в коммерческом сервисе. Поэтому люди с удовольствием идут к нам, – рассказывает она, заметив. – Есть у нас одна бабушка, которая ежемесячно безвозмездно дарила центру три тысячи рублей, говоря при этом, что это взнос на помощь пенсионерам. Однако 442-й федеральный закон категорически запретил принимать дары подобным учреждениям в денежном выражении.

Депутат побывал в уютной библиотеке, затем в массажном кабинете. Наконец, экскурсионная группа дошла до спортзала, великолепно оборудованного тренажерами и разным современным спортивным инвентарем. Чистый, светлый, с высокими потолками, он нисколько не уступает по оснащению элитным фитнесс-центрам. Здесь занимаются не только спортом, но и бальными танцами.

Увы, грязные разводы на светло выкрашенном потолке привели депутата в некоторое замешательство.

– Это наша беда, Александр Васильевич. Несколько раз крышу ремонтировали, нанимали бригады, а она течет и течет. Настроение у людей от этих пятен портится. Видимо, потолок придется перекрывать заново, цена вопроса небольшая, но таких средств у нас нет.

– Я поучаствую в оказании помощи по ремонту вашей крыши, – поняв запрос, коротко отрезал Ильтяков.

Депутата сопроводили на кухонный блок, а затем в уютную гостиную комнату, где и состоялось чаепитие с ветеранами.

– Хорошо тут у вас, уютно, красиво, обставлено со вкусом. Мне трудно назвать это центром социального обслуживания, скорее всего, это клуб по интересам, – в первую очередь отметил Александр Ильтяков. – Самое главное, здесь можно найти душевный покой, что помогает нашим ветеранам продлить годы своей жизни.

Народный избранник рассказал ветеранам о свой судьбе, о том, как в лихие 90-е начинал заниматься бизнесом, о встрече в 2011 году с Владимиром Путиным и о том доверии, которое оказали жители Курганской области, избрав его депутатом Государственной Думы VI созыва, а также о том, почему он попросил об этой встрече с ветеранами.

– В последнее время какое-то уныние поселилось в головах у нашей молодежи, не знают, что делать, каким реальным делом заняться. Они не знают, как дальше жить, они не видят своего будущего, у многих просто нет цели. Они думают, что если уедут из Курганской области, то заживут лучше. Но это глупое заблуждение. Поэтому я хотел бы обратиться к вам, как мудрым людям, чтобы вы подали им руку помощи, делились бы с ними житейским опытом, говорили бы им, что нет нигде лучше места, чем родной край. Вы именно те, кто может наставить нас на путь истинный, – признался Александр Ильтяков ветеранам.

Затем разговор плавно перешел в беседу. Ветераны спрашивали о законотворческой деятельности депутата, о наказах и их выполнении, о насущных проблемах Кургана и Зауралья, говорили и об отечественной истории, о семейных ценностях, о российской литературе и читали стихи.

Были вопросы и личного, бытового характера. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Гаврилович Онучин живет на четвертом этаже, в квартире 13 девятиэтажного дома под номером 13 в I микрорайоне. Жилое здание несколько раз передавали то одной управляющей компании, то другой. Ветеран пожаловался депутату, что в его квартире как не было нормального тепла, так и нет. Те же проблемы с подачей горячей воды. Говорит, что обращался неоднократно и в соответствующие инстанции, контролирующие жилой сектор, и в прокуратуру, и в СМИ, и в штаб «Справедливой России». Приходили комиссии разного калибра, но только воз и ныне там.

– Будем отрабатывать ваш вопрос, Николай Гаврилович. Здесь в зале сидит мой помощник, она зафиксировала ваше обращение. Что будет сделано, я вам обязательно дам ответ, – заверил ветерана Александр Ильтяков.

Кстати, на отсутствие горячей воды на верхних этажах жаловались и другие ветераны. Обратились и по поводу раскопанной ямы на коммунальных сетях возле магазина «Велес», на пивнушку в доме № 11 по проспекту Машиностроителей. Депутат пообещал разобраться по всем обращениям и при следующей встрече доложить, как были отработаны эти наказы.

Звучали и слова благодарности в адрес народного избранника, например, за построенный в Заозерном спорткомплекс «Велес».

– Я сама целый год ходила в атлетический зал заниматься на тренажерах. Бывая там, я немного завидовала молодым людям, для которых вашими усилиями созданы такие условия, в которых могут вырасти наши будущие олимпийцы, – считает Наталья Савельева.

Заканчивая встречу с ветеранами, Александр Ильтяков сообщил, что 27 апреля в Кургане откроется центр приема вопросов депутата, объяснив, что необходимость в его появлении уже назрела.

На прощание Александр Ильтяков поздравил ветеранов с наступающими праздниками и пожелал им доброго здоровья на долгие годы.

Фото Яна Мосина.