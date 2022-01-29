«Стартер» привлечёт молодые кадры на курганские заводы

Профориентационная программа «Стартер» познакомит детей 14-17 лет, оставшихся без попечения родителей, с производственным процессом и привлечёт молодые кадры на КМЗ.

«Название выбрано не случайно, ведь стартер – это устройство, служащее для механического запуска двигателя. Роль такого устройства в программе будут выполнять и сами участники – школьники, и, конечно, сотрудники предприятия», - сообщила Ксения Черепанова, председатель Союза молодёжи ПАО «Курганмашзавод».

Проект завод разработал совместно с отделом опеки и попечительства городского Департамента социальной политики. Школьники побывают в управлении главного технолога. Посетят сборочно-сдаточное производство, где на конвейере собирают боевые машины, и завод гражданской продукции. Также площадками программы станут лаборатория и завод сварных конструкций.

Помимо экскурсий на предприятие подросткам организуют беседы с сотрудниками ПАО «Курганмашзавод», которые расскажут о своём опыте работы, уточнили в пресс-службе администрации города. Многие заводчане прошли на производстве путь от ученика-подмастерья до руководящих должностей. Кроме того, участников программы ожидает интерактивная сессия «Инженерные и рабочие профессии XXI века» и культурно-массовое патриотическое мероприятие «Полигон-22», приуроченное ко Дню Победы.

Фото пресс-службы ПАО «Курганмашзавод».

Фото Николая Пушилина.