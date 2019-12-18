Стартуют все!

Утро седьмого апреля отличилось тем, что провели ее участники спортклуба «Олимп».

«Олимпийская» зарядка открыла череду спортивных мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья. На них побывали и корреспонденты газеты «Зауралье».

– Для нас этот вопрос не праздный – мы обучаем студентов по специальностям «физическая культура», «преподавание в начальных классах» и «дошкольное образование», поэтому они должны учить детей тому, что умеют сами, – говорит заместитель директора по воспитательной работе Светлана Шмидт.

Студенты устанавливали «здоровый рекорд КПК», соревнуясь за звания самых сильных и ловких. В одной стороне спортзала девушки выполняли приседания, а в другой – юноши подтягивались и отжимались. Общими для всех были упражнения на пресс и прыжки со скакалкой.

Подхожу к самому накачанному парню, интересуюсь его спортивной деятельностью.

– Я уже три года увлекаюсь тяжелой атлетикой. Считаю, что каждый мужчина должен поддерживать форму. Спорт – это и здоровье, и физическая красота, – отвечает молодой человек по имени Илья.

Показав хорошие результаты по прыжкам со скакалкой и немного отдышавшись, второкурсница Надежда Шмакова, призер чемпионата области по лыжным гонкам, недавно подтвердившая первый взрослый разряд, рассказывает, почему необходимо заниматься физкультурой:

– Сегодня многим молодым людям из-за малоподвижного образа жизни не хватает здоровья. А нам нужно воспитывать здоровое поколение. Можно даже не покупать дорогие абонементы в спортзал, а просто

выйти из дома, встретиться с друзьями в парке и пробежаться на свежем воздухе.

– В современном обществе самым гармонично развитым человеком является тот, кто развит и физически, в частности, – считает руководитель студенческого спортивного клуба «Олимп» Наталья Светочева.

К слову, «олимпийцы» участвуют не только в спортивной, но и в научной жизни колледжа. На прошедшем в этот же день в Курганском базовом медицинском колледже форуме они защищали один из собственных проектов.

Пока девушки и юноши выполняли упражнения, студенты 22-й группы устроили музыкальный флешмоб. Танец придумали накануне сами.

– Мы и петь, и танцевать, и физкультурой заниматься любим! – говорят девчонки.

«На старт!

Внимание!

Марш!»

…И участники команд уже бегут с флажками в руках, опережая друг друга, чтобы победить. Вот так по-спортивному бодро в гимназии

№30 города Кургана проходят «веселые старты» среди шестиклассников.

– Почему выбрали шестые классы? Именно в этом возрасте идет работа над сплочением коллектива, над формированием «я» через «мы». И с точки зрения психологии, самое время помочь ребятам уже сейчас определиться с осознанным выбором в пользу здоровья, – поясняет заместитель директора по воспитательной работе Елена Августовская.

– Для нас физкультура – это самый любимый предмет в школе. Зарядку делаем утром, разминку, кто-то ходит на аэробику, у нас много спортсменов в классе. Различные спортивные секции посещаем, – наперебой рассказывают нам шестиклашки.

Не зря гимназию №30 называют спортивноориентированной школой. Гимназисты активно участвуют во всех спортивных мероприятиях, как городских, так и областных. В прошлом учебном году заняли первое место в спартакиаде «Стартуют все!», а в этом – стали чемпионами города и области по мини-футболу и представляли наш регион на окружных соревнованиях.

– Ребята у нас очень спортивные, многие занимаются в секциях. И результаты дают о себе знать, – говорит учитель физической культуры Владимир Зимовец.

Еще одно из последних достижений – победа девятиклассницы Марии Мялициной в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. На днях спортсменка уезжает в Ульяновск, где пройдет заключительный тур.

– Баскетболом занимаюсь два года, до этого одиннадцать лет посвятила спортивной акробатике. Я за здоровый образ жизни. Считаю, что это определенная социальная площадка, где могу себя проявить. Мне нравится это направление. Вообще, спорт для меня сейчас – жизнь, – говорит Мария.

В составе жюри она следила за веселыми стартами. Кто же всех быстрее и сильнее? А победила, конечно, дружба!

Сахару – нет.

Победим

диабет!

В этом году Всемирный день здоровья был посвящен проблеме сахарного диабета. Накануне праздника сотрудники Управления Роспотребнадзора по Курганской области узнали свой уровень сахара крови.

Специалисты говорят, тема Дня здоровья выбрана не случайно.

– По данным Всемирной организации здравоохранения, эпидемия сахарного диабета набирает рост по всему миру. Мы живем в век стрессов, постоянной нагрузки, часто подменяя полноценный обед перекусами, наша работа привязана к компьютеру, – объясняет начальник отдела социально-гигиенического мониторинга Наталья Слышкова.

Одной из первых экспресс-диагностику прошла главный специалист-эксперт Юлия Шастова:

– Мой результат в норме, чему я очень рада. Но все равно взяла памятки и методички, чтобы знать, как правильно питаться и проводить профилактику, потому что болезнь легче предотвратить, чем лечить.

Сахарному диабету подвержены люди, страдающие ожирением, и те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Заболевание опасно тем, что долгое время может протекать скрыто, приводя к развитию осложнений. Поэтому кровь на сахар время от времени нужно сдавать каждому.

– Я регулярно делаю контроль, слежу за своим здоровьем. Как показало исследование, все в норме, – говорит специалист-эксперт отдела организации и обеспечения деятельности Евгений Долгих и добавляет: – Надо соблюдать диету, меньше есть сладкого.

Врачи бьют тревогу: уже не первый год диабет II типа, развивающийся на фоне ожирения, регистрируется у детей. Всегда считалось, что он характерен для пожилых людей.

Главный внештатный эндокринолог Курганской области, руководитель медицинского эндокринологического центра областной клинической больницы Николай Плотников рекомендует:

– Чтобы избежать диабета, нужно правильно питаться, поддерживать здоровую массу тела и больше двигаться.

Всемирный день здоровья отмечается с 1950 года. По инициативе Всемирной организации здравоохранения, в этом году его посвятили проблеме сахарного диабета.

За 2015 год более чем 34 тысячам зауральцев, то есть каждому двадцать пятому жителю области, поставлен диагноз «сахарный диабет», 230 из них – дети.

Фото Александра Кадникова.