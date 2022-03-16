Стражи границы прошли Дорогой памяти

Ветераны пограничной службы Куртамышской районной общественной организации «Стражи Границы» Дудин, Вишняков, Вишнякова, Дудина летом 2021 года реализовали проект «Дорога памяти».

Общественники решили собрать воедино материал о воинах-интернационалистах, пограничниках Курганской области, погибших при выполнении воинского долга в республике Афганистан.

Итогом проекта стал выпуск книги, составителем которой является Ольга Карлыкова. Книга вышла в свет в марте нынешнего года в Куртамышской типографии.

10-го марта исполнилось 35 лет со дня гибели пограничника Сергея Дмитриева из Куртамышского района. Отдать дань памяти своему сослуживцу и другу вс. Косулино приехали бойцы Московской десантно-штурмовой маневренной группы, ветераны пограничной службы «Стражи Границы», одноклассники, друзья.

Книга «Дорога памяти», в которой каждому афганцу посвящено около 60-и страниц, была торжественно вручена одноклассникам и маме солдата - Анне Васильевне, а также передана в музей Косулинской средней школы.

14-го марта в селе Альменево в районном Доме культуры состоялась презентация книги.

Поводом для встречи стала очередная трагическая дата – 35 лет со дня гибели Хамита Зиннатовича Чиняева.

Ветераны КРОО «Стражи Границы» и воины-интернационалисты села Альменево передали книгу в районный краеведческий музей «Дружба», в среднюю школу и аграрно-технологический техникум, в которых учился солдат, родственникам пограничника.

В этом году также будет 35 лет со дня гибели Виктора Пяткова, Сергея Волкова, 40 лет – со дня гибели Геннадия Верхозина.

«Я держу и прижимаю к груди дорогую сердцу книгу. 372 страницы! Всего лишь 372 страницы, в которые вместились жизни и судьбы семерых людей.

Жизнь каждого из этих мальчишек в своё время яркой звёздочкой зажглась на небе, и, не успев разгореться, упала на каменные плиты.

Они навсегда остались молодыми», - написала сестра Геннадия Верхозина из г. Петухово.

«Все еще не могу дочитать до конца.Слезы застилают глаза», - написала Мария Николаевна Постовалова из д. Козлово Кетовского района, мама, потерявшая в Афганской войне своего единственного сына, свою опору, надежду на будущее, получившая от нас книгу по почте.

- Мы старались показать в книге также работу всех людей, организаций, причастных к памяти погибших ребят, и немного рассказать о работе каждой районной ветеранской организации.

Выпуск книги стал возможным, благодаря помощи депутатов областной Думы Александру Обласова, Роина Цховребова, директора ООО Агрофирмы «Русское поле» Сергея Башлыкова.

По информации Ольги Карлыковой, Куртамышский район.