Строительство детской поликлиники в Заозёрном планируют завершить в мае

В ходе субботней инспекции по поручению губернатора Вадима Шумкова его заместители посетили Заозёрный микрорайон, где возводится новая современная детская поликлиника, которая сможет принимать до 500 маленьких пациентов смену.

Динамичное регулирование со стороны органов власти позволяет в постоянном режиме следить за неукоснительным соблюдением сроков выполнения всех работ, сообщили в пресс-службе главы региона. Так, комиссия отметила завершение монтажа инженерных сетей, готовность порядка 98%, тогда как еще две недели назад к ним только приступали.

«Детская поликлиника находится уже на предзавершающем этапе строительства, мы планируем ее закончить через два с половиной месяца. Остались вопросы к ресурсоснабжающим организациям, которые мы отрабатываем», - пояснил заместитель губернатора Константин Малышев.