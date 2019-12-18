Студенчество – время возможностей

Узнали участники встречи, которую организовали Представительство ЯНАО в Курганской области и Курганский государственный университет.

– Зауральских студотрядовцев на Ямале знают, ценят и ждут, – отметил руководитель Курганского регионального отделения Российских студенческих отрядов Евгений Платонов, подчеркнув, что студенческий отряд Курганской области является самым большим сводным отрядом, работающим на территории ЯНАО. Он рассказал собравшимся в зале юношам и девушкам обо всех плюсах участия в студотрядовском движении. Это возможность не только заработать во время каникул неплохие деньги, но и освоить дополнительную профессию, посмотреть мир и обрести новых друзей. Причем можно выбрать направление себе по душе: каждое лето действуют строительные, педагогические, сервисные, сельскохозяйственные отряды и отряды проводников пассажирских поездов.

Наши студенты из педагогических отрядов тоже далеко не первый год сотрудничают с Ямалом. Наши вожатые помогают ямальским детям сделать лето интересным, ярким и незабываемым, как в Кургане, в отметившем недавно свое 15-летие оборонно-спортивном оздоровительном лагере «Патриот Ямала», так и в лагерях Ямало-Ненецкого автономного округа на Черноморском побережье и в Республике Болгария. В прошлом году это направление взаимодействия вышло на новый уровень – была создана Школа вожатых при Представительстве ЯНАО в Курганской области.

– Это дало нам дополнительные возможности укрепить наши взаимосвязи и создать у нас, непосредственно в Зауралье, площадку, благодаря которой курганские вожатые могут работать в ямальских лагерях, перенимать опыт, делиться опытом, – отметил её руководитель Алексей Курбатов. Обращаясь к студентам в зале, он тоже призвал их активнее включаться в вожатское движение.

Очень интересным был рассказ Анд-рея Вагина о медиасмене, проходившей в городе Ноябрьске (ЯНАО) в конце марта – начале апреля, где он вел один из образовательных блоков. Это ещё одно направление взаимодействия молодёжи наших регионов.

Юлия Усовчикова в юности не раз бывала на Ямале в составе педагогического отряда «Ценные кадры», работала вожатой, а сегодня является менеджером одного из коммерческих семейных центров в Кургане. И к сегодняшним студентам, собравшимся в зале, она обратилась с призывом прожить годы учебы в вузе как можно более насыщенно.

– Не ленитесь! Не думайте, что вы что-то не успеете! Вы получите свои дипломы, но не ограничивайте студенческие годы только этим, стремитесь успевать везде, быть всюду и не упускать свои возможности! – пожелала она ребятам.

Пообщавшись с ямальскими студентами КГУ, я поняла, что именно такого подхода к жизни и придерживаются многие из них. Например, приехавший из Нового Уренгоя Александр Лукин, который учится на третьем курсе технологического факультета, занимается музыкой, пишет тексты песен и исполняет их.

– У нас есть своя группа «Проект Треба», – рассказал юноша. – Это значит – «очищение», в текстах наших песен мы излагаем все свои позитивные и негативные мысли. Недавно нам исполнился год!

Кстати, группу по праву можно назвать многорегиональной – в ней помимо Александра и курганских ребят играет еще и студент из города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа.

Алёна Кострик, третьекурсница экономического факультета, с удовольствием участвует в различных творческих мероприятиях вуза, входит в студактив общежития. В прошлом году она с еще двумя студентами, приехавшими учиться в Зауралье из ЯНАО, принимала участие в областном молодежном форуме «Зауралье-2015», представляя на нём делегацию своего родного автономного округа.

А курганец Владимир Пухов, третьекурсник Курганского филиала Академии труда и социальных отношений, в прошлом году впервые побывал в составе студенческого отряда на Ямале, работал в поселке Мыс Каменный на нефтеперерабатывающем предприятии.

– Впечатлений очень много, – поделился он. – Я до этого только в соседних регионах бывал, а тут – сразу 2500 километров от дома! Все прошло хорошо, погода нам благоприятствовала, поработали без происшествий, ребята трудолюбивые были у нас в отряде.

Так что настоящие студенты умеют жить интересно и весело! А сотрудничество наших двух регионов помогает им в этом.

Фото Николая Белобородова.