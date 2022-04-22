Студент из Кургана стал бронзовым призером межрегиональной олимпиады профмастерства

Студент 4 курса Курганского промышленного техникума Антон Бердышев стал бронзовым призером Межрегиональной олимпиады профессионального мастерства по профессии «Токарь». Состязания проходили в Екатеринбурге, в них приняли участие студенты из восьми профессиональных образовательных организаций Уральского федерального округа.

Во время испытаний участникам предстояло пройти электронное тестирование в рамках теоретического этапа, а также показать свое умение работать на универсальном токарно-винторезном станке во время практических заданий.

«Наш Антон Бердышев продемонстрировал отличные теоретические знания и высокие профессиональные навыки работы на станке. Он умело нарезал внутреннюю и наружную резьбу на детали, просверлил и расточил отверстия, обработал наружные цилиндрические и конические поверхности, - сообщил директор Курганского промышленного техникума Владимир Сапрыгин.

Он смог отметить, что добиться успехов на олимпиаде Антону помогли усердие и целеустремленность, а также его руководитель — мастер производственного обучения Сергей Боровых.

По информации департамента образования и науки Курганской области.