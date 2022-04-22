Студентов КГУ ознакомили с системой детского отдыха в регионе

Студентам Курганского госуниверситета презентовали проект летней оздоровительной кампании-2022 и рассказали, где можно пройти летнюю педагогическую практику. Встречу в вузе провели представители департамента образования и науки и государственного автономного учреждения «Содействие детскому отдыху».

Уже сейчас группа студентов факультета организации работы с молодежью отправилась получать педагогический опыт на смене в комплексе отдыха и развития в с.Чумляк. Летом к ним присоединятся студенты филологического и юридического факультетов, они примут участие в реализации программы областной смены дней единых действий «Сказано в Зауралье», цель которой — приобщить детей и подростков к историко-культурным ценностям через знакомство с фольклором Зауралья в условиях летнего оздоровительного лагеря.

«Мы рады такой большой активности и вниманию к нашему мероприятию как со стороны лагерей, так и со стороны студентов», - подытожила начальник отдела обеспечения отдыха и оздоровления несовершеннолетних департамента образования и науки Наталья Козлова.

В департаменте образования сообщили, что этим летом планируется открыть 12 загородных оздоровительных учреждений, 246 лагерей дневного пребывания детей и 3 санаторных оздоровительных лагеря круглогодичного действия. Желающие приобрести путевку в загородный оздоровительный лагерь могут обращаться в муниципальные органы управления образованием, а также к официальным представителям организаций. При этом родители могут получить «Детский кешбэк» от стоимости путевки или компенсацию от фактической стоимости путевки в санаторный оздоровительный лагерь и детский санаторий, расположенный за пределами Курганской области (50%), расположенный на территории Курганской области (75%).