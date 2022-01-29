Студентов Зауралья приглашают на конкурс «Зелёные инициативы в вузах»

Рассказать о «зелёных» инициативах в своём высшем учебном заведении и получить возможность войти в методическое пособие, которое будет распространено по учебным заведениям России, предлагают студентам организаторы Всероссийского конкурса «Зелёные инициативы в вузах».

Для участия необходимо заполнить анкету. Приём заявок продлится до 7 февраля.

Среди направлений экопрактик: «Ответственное обращение с отходами и ресурсосбережение», «Меры по водосбережению и энергоэффективности», «Озеленение территории, лесосберегающие и лесовосстановительные мероприятия», «Транспорт», «Ответственные закупки», «Экопросвещение».

Экспертная комиссия отберёт 10 лучших заявок, а их авторы будут приглашены на очный этап конкурса в Москву, который состоится в апреле этого года.

Победители получат памятные призы, возможность принять участие во Всероссийском слёте «зелёных» вузов России и войти в методическое пособие.

Добавим, что конкурс проходит в рамках проекта «Зелёные практики вузов России» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодежь».