Студенты Курганской области переходят на очный формат обучения

С 1 декабря студенты колледжей, техникумов и вузов в Курганской области переходят на очный формат обучения.

Такое решение принято региональным оперативным штабом по недопущению распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции 29 ноября.

При этом образовательные организации обязаны будут, как и прежде, соблюдать все меры безопасности, согласно требованиям Роспотребнадзора, проводить термометрию на входе, обработку рук антисептиком, проветривание и дезинфекцию помещений.

Напомним, что с 22 ноября студенты профессиональных образовательных организаций в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе были переведены на смешанную форму обучения: практические занятия у ребят проходили в очном режиме, теоретические — дистанционно.

Поставить прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно в любой поликлинике по месту жительства, также в Кургане организованы пункты вакцинации в следующих точках:

- ТЦ «ГиперСити» - с 10:00 до 19:00;

- Бассейн "Олимп" - с 12:00 до 19:30;

- ТЦ Метрополис (Зоазерный, 3 мкрн, д.30 (2 этаж) ежедневно с 10:00 до 18.00

- Культурно-выставочный центр с 12.00 до 19.00;

- Дом бытовых услуг (1 этаж, 27 секция)- с 12:00 до 19:00;

- МФЦ Кургана по ул. Куйбышева 144, ст. 41 - в будни с 9:00 до 18:00;

- Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева,12А, 1 этаж), ежедневно с 12.00 до 18.00.

Фото Николая Пушилина.