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Судебные приставы консультировали зауральцев на семейном фестивале

Подробные ответы получил каждый, кто обратился за помощью.

19 мая, 2022 - 16:15

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники городских и районных отделений судебных приставов приняли участие в семейном финансовом фестивале, который прошел в Кургане и в районах Зауралья.  

Судебные приставы в рамках работы информационно-консультационных площадок рассказали родителям, как защитить права детей в части взыскания и выплаты алиментов. Пресс-служба УФССП России по Курганской области сообщает, что в ходе консультирования граждане задавали сотрудникам Службы вопросы, касающиеся деятельности ведомства. Подробные ответы получил каждый, кто обратился за помощью.

Судебные приставы отметили, что принять участие в таком мероприятии — это хорошая возможность лично проконсультировать граждан по вопросам исполнительного производства и действующего законодательства.

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19 мая, 2022 - 16:15

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