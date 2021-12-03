Судебные приставы спасли жителя Звериноголовского района от переохлаждения

Сотрудники Звериноголовского районного отделения судебных приставов предотвратили опасные последствия для жизни зауральца - спасли местного жителя от переохлаждения и помогли ему добраться до дома.

Старший смены на объекте – судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Виктор Косцов в ходе одного из рейдов заметил из окна служебной машины лежащего на тротуаре человека – мужчина был пьян и уснул прямо на улице. Между тем, в конце осени температура воздуха в Курганской области опускается в среднем до -10 градусов Цельсия, оставаться на открытом воздухе в таком состоянии опасно для жизни.

Виктор Николаевич вместе с коллегами узнали в местном жителе мужчину, который ранее привлекался к административной ответственности, выполнял обязательные работы.

Судебные приставы помогли мужчине добраться до дома и вызвали врача, а также заметили, что помещение давно не отапливалось, поэтому температура практически не отличалась от уличной. Тогда судебные приставы принесли зауральцу дров и растопили печь. После того, как мужчина окончательно пришел в себя, он поблагодарил судебных приставов за спасение.