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Судебные приставы вручили благодарственное письмо «Новому миру»

За многолетнее сотрудничество.

24 января, 2022 - 18:00

Коллектив Издательского Дома «Новый мир» получил благодарственное письмо Управления федеральной службы судебных приставов по Курганской области.

Начальник ведомства Ирина Уварова пожала руку руководителю  медиахолдинга Александру Скорбенко и отметила команду нашего издания за многолетнее сотрудничество, профессионализм при освещении деятельности органов принудительного исполнения, внимание к проблемам должников и взыскателей.  Приставы также поблагодарили ГТРК «Курган», газеты «Курган и курганцы» и «Меридиан. Курган-Шадринск», медиахолдинг «Область 45».

Ирина Уварова сказала, что в результате конструктивного сотрудничества с журналистами региона в 2021 году в СМИ опубликовано более тысячи материалов о работе УФССП России по Курганской области.

За чашкой чая в неформальной обстановке участники пресс-завтрака обсудили планы работы на 2022 год. Ирину Уварову пригласили к участию в клубе «От первого лица». 

24 января, 2022 - 18:00

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