Судебные приставы вручили благодарственное письмо «Новому миру»

Коллектив Издательского Дома «Новый мир» получил благодарственное письмо Управления федеральной службы судебных приставов по Курганской области.

Начальник ведомства Ирина Уварова пожала руку руководителю медиахолдинга Александру Скорбенко и отметила команду нашего издания за многолетнее сотрудничество, профессионализм при освещении деятельности органов принудительного исполнения, внимание к проблемам должников и взыскателей. Приставы также поблагодарили ГТРК «Курган», газеты «Курган и курганцы» и «Меридиан. Курган-Шадринск», медиахолдинг «Область 45».

Ирина Уварова сказала, что в результате конструктивного сотрудничества с журналистами региона в 2021 году в СМИ опубликовано более тысячи материалов о работе УФССП России по Курганской области.

За чашкой чая в неформальной обстановке участники пресс-завтрака обсудили планы работы на 2022 год. Ирину Уварову пригласили к участию в клубе «От первого лица».