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Супруги Ивченко из Звериноголовского района в этом году отметят почти два века на двоих

Алексею Петровичу исполнится 90 лет исполнится 17 апреля, а супруге Валентине Ивановне – 10 июля.

16 апреля, 2022 - 11:30

17 апреля  90-летний юбилей отметит житель села Озерное Алексей Петрович Ивченко, а его супруга  Валентина Афонасьевна встретит свои 90 лет 10 июля. 

 Алексей Петрович и Валентина Афонасьевна прожили  в счастливом браке 31 год. Удивительно, но эта пара встретили  друг друга, когда обоим было по 60 лет. За плечами у каждого своя история жизни, свои воспоминания, свои радости и горести, свой устоявшийся жизненный уклад. Но они смогли уже в преклонном возрасте создать уютное гнездышко и стать незаменимым дополнением  друг  другу.

 Родился Алексей Петрович в 1932 году в деревне Чесноковка Куртамышского района, тогда еще Челябинской области.  Его родители Петр Алексеевич и Ксения Максимовна воспитывали пятерых детей: троих сыновей и двух дочерей.  Жизнь  протекала  размеренно и тихо, но  привычный, мирный уклад семьи  был в одночасье разрушен. Сприходом войны над каждым домом, над каждой семьей нависло черное крыло боли, потерь, голода. Главу семьи с первых дней  забрали в Армию и больше семья его не видела.   Маме одной пришлось поднимать детей. Воспоминания о тех страшных годах сегодня слезами встают в глазах пожилого мужчины. На тот момент Алеше было 10 лет, но ему пришлось быстро повзрослеть и взвалить на свои хрупкие плечи тяжелый, недетский труд.  Уже было не до учебы, полтора класса - это все образование, которое он получил. Алексей работал погонщиком коров, а в конце дня получал долгожданную чашку супа-затирухи. Тяжело и голодно было народу.

 После окончания войны он выучился на тракториста, пошел работать. В 1951 году его забрали в ряды вооруженных сил. Три года проходил службу в Восточной Пруссии в полку связи. По окончании службы, вернулся в родную Чесноковку и  продолжил   работать в колхозе.  В 1954 году Алексей Петрович вместе со своей мамой переехал в село Озерное. Поначалу снимали квартиру, а затем начали строить свой собственный дом, в котором Алексей Петрович живет до сих пор. 

По состоянию здоровья пришлось уйти с тяжелой работы тракториста. И тогда мужчине предложили должность киномеханика, на которой он проработал 15 лет, а затем - 10 лет трудился лесником. В 1992 году Алексей Петрович вышел на пенсию. За плечами – тяжелое детство, богатый жизненный опыт, брак, в котором родилась дочь, и смерть второй жены.

Валентина Афонасьевна родилась в маленькой деревеньке Телегино Куртамышского района. После окончания 9 классов в 1950 году девушка поступила в Куртамышский сельскохозяйственный техникум на агронома, по окончании которого,  в 1954 году, уехала работать в Белозерский район. Затем вышла замуж и вместе с супругом переехала в Куртамыш.  Здесь, по направлению райкома комсомола,  прошла обучение в  школе-магазине  по профессии продавец и начала трудовую деятельность в большом  магазине. В трудовой книжке Валентины Афонасьевны всего лишь одна запись - 36 лет работы на одном месте – в магазине «Гастроном». Вместе с мужем родили и воспитывали двоих детей – сына и дочь. Но, к огромному горю родителей, дочка родилась с врожденным пороком сердца и в 10 лет ребенка не стало. Родители очень тяжело пережили потерю  дочери и, конечно, это не могло не сказаться на здоровье. Супруг вскоре ушел из жизни.

 Шли годы, и однажды судьба свела Алексея Петровича и Валентину Афонасьевну, а посланником судьбы выступил их общий приятель.   Женщине поначалу не понравился новый знакомый, но Петр Алексеевич с завидным упорством продолжал добиваться ее благосклонности, и сделал  очень хитрый, но беспроигрышный ход.  Алексей нашел общий язык с сыном своей избранницы, который дал согласие на их брак, и тогда Валентина  приняла решение, о котором ни разу не пожалела.

«Притерлись» супруги друг другу легко и быстро  - помог жизненный опыт и покладистый характер обоих. Вместе вели хозяйство, занимались огородом, косили сено. Единственное, что вносило небольшой дискомфорт в семейные отношение – это тоска Валентины Афонасьевны  по родному Куртамышу.  Но она смогла побороть  в себе эту тягу, ведь рядом был надежный мужчина, на которого можно положиться и опереться в трудную минуту, который любит и ценит ее.

Приятно смотреть, с какой любовью  пожилые супруги относятся друг к другу. «Алеша» - ласково называет супруга Валентина Афонасьевна, и его  глаза начинают   светиться  теплом и нежностью. Алексей Петрович, в свою очередь, тоже спешит побаловать свою жену. Утром, пока она еще спит, он с удовольствием готовит для нее завтрак.

Несмотря на почтенный возраст,  супруги не хандрят, не сидят без дела, продолжают заниматься огородом, садят картошку, овощи, из которых Валентина Афонасьевна на зиму заготавливает разносолы.  А еще  супруги выращивают виноград и ставят домашнее вино.  Хозяйства большого сейчас уже нет, во дворе только курицы, собака и кошка. Для собственных нужд приобрели трактор. Супруги идут в ногу со временем,  зимой в помощь хозяину снегоуборщик, а помощница хозяйки – стиральная машина - автомат.

Надо отметить, что Алексей Петрович – опытный водитель, хотя в силу возраста уже не рискует ехать дальше районного центра. Буквально два года назад поменял права и купил новый автомобиль. Вообще в правилах у мужчины не ездить долго на одной и той же машине, а каждые три – четыре года  менять на  новую. Еще у Алексея Петровича  есть  непривычное для мужчины хобби - шить на швейной машинке. Например, зимой он обеспечивает рукавицами и себя, и знакомых.  Он очень любит рыбалку, но сожалеет, что рыбы в водоемах стало мало.

Марина Орлова. Газета «Звериноголовские вести». 

16 апреля, 2022 - 11:30

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