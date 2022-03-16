Свердловскстат назвал среднюю зарплату в Курганской области

Свердловскстат обработал данные по средней номинальной начисленной заработной плате в Курганской области за декабрь 2021 года. Она составила 50 215,7 рубля. По сравнению с декабрем 2020 года средняя зарплата зауральцев выросла на 8,2%. Об этом «Новому миру» сообщил заместителя руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области, начальник отдела государственной статистики по Курганской области Свердловскстата Константин Пугин.

- Обращаю внимание на то, что в этом показателе отражены только зарплаты работников некоммерческих организаций (бюджетников), крупных и средних предприятий. Сведения о доходах работников сферы малого и микро-бизнеса – а ими является значительная часть населения Курганской области – здесь не учтены, - уточнил собеседник нашего издания.

По его словам, более объективен в этом смысле показатель по полному кругу организаций, в который как раз включены сведения о заработных платах в сфере малого предпринимательства. С их учетом среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата по Курганской области в декабре 2021 года составила 45 577,7 рубля, увеличившись за год на 6,8%.

- Но опять же необходимо понимать, что в декабре многие получают квартальные и годовые премии, иные виды поощрений. Поэтому декабрьские зарплаты всегда выше, чем в остальные месяцы года, - обратил внимание Константин Пугин.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.