Новый мир
Курган -22o
Курс ЦБ:$108,0118,7
16+
Версия для слабовидящих

Светлана Белалова: «Наша семья ощущает всемерную поддержку государства»

Мама пятерых детей из Кургана прокомментировала меры социальной помощи многодетным семьям.

9 марта, 2022 - 17:00

Мама пятерых детей Светлана Белалова из Кургана прокомментировала новые меры поддержки многодетным семьям России, о которых объявил Президент России Владимир Путин 8 марта.

«Когда Владимир Владимирович в своем обращении 8 Марта объявил о новых мерах поддержки семей, для меня это стало приятной неожиданностью. У меня пятеро детей – два сына и три дочери. Старшему 13 лет, младшей 1 год и 4 месяца. Мы на своем семейном бюджете ощутили, как за последние годы в стране возросла поддержка семей с детьми. Я получаю четыре вида пособий. Это очень помогает и одеть, и обуть, и накормить ребятишек. И даже если с учетом уже получаемых выплат наша семья не сможет претендовать на новые меры, которые анонсировал Президент, я искренне рада за те семьи, которых эта мера поддержки коснётся. Уверена, она станет для них хорошим подспорьем. Хочется сказать большое спасибо нашему государству за внимание к проблемам многодетных и малообеспеченных семей».

9 марта, 2022 - 17:00

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество