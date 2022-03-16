Светлана Белалова: «Наша семья ощущает всемерную поддержку государства»

Мама пятерых детей Светлана Белалова из Кургана прокомментировала новые меры поддержки многодетным семьям России, о которых объявил Президент России Владимир Путин 8 марта.

«Когда Владимир Владимирович в своем обращении 8 Марта объявил о новых мерах поддержки семей, для меня это стало приятной неожиданностью. У меня пятеро детей – два сына и три дочери. Старшему 13 лет, младшей 1 год и 4 месяца. Мы на своем семейном бюджете ощутили, как за последние годы в стране возросла поддержка семей с детьми. Я получаю четыре вида пособий. Это очень помогает и одеть, и обуть, и накормить ребятишек. И даже если с учетом уже получаемых выплат наша семья не сможет претендовать на новые меры, которые анонсировал Президент, я искренне рада за те семьи, которых эта мера поддержки коснётся. Уверена, она станет для них хорошим подспорьем. Хочется сказать большое спасибо нашему государству за внимание к проблемам многодетных и малообеспеченных семей».