Светоч земли зауральской

Здесь состоялась двухдневная Всероссийская научная конференция «От Зауралья до Иерусалима: личность, труды и эпоха архимандрита Антонина (Капустина)».

Конференция посвящалась 200­летию со времени открытия Далматовского духовного училища и предстоящему 200­летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина).

Организаторами научного форума стали Шадринская епархия, Свято­Успенский Далматовский мужской монастырь, Екатеринбургская духовная семинария, Комиссия по канонизации святых Курганской митрополии, Уральское церковно­историческое общество.

Участники конференции – а их было более двухсот человек – познакомились в холле районного культурно­досугового центра с выставкой шадринца, члена Союза фотохудожников России Андрея Хитайленко, на которой были представлены архивные фотографии архимандрита Антонина и Святой земли, фото братии Далматовского монастыря и села Батурино, где родился и вырос архимандрит. Здесь же была расположена выставка книг «Неутомимый Антонин – строитель Русской Палестины» издательства «Индрик» и книг о Святой земле из библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии.

Для участия в мероприятии в Далматово съехались гости из разных регионов страны и даже из Иерусалима. Среди приглашенных были митрополиты Барнаульский и Алтайский Сергий и Курганский и Белозерский Иосиф; не смогли приехать, но прислали свои приветствия митрополиты Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и Петрозаводский и Карельский Константин.

Конференция началась с приветствия наместника Далматовского монастыря игумена Варнавы (Аверьянова), который поблагодарил всех, кто приехал почтить память архимандрита Капустина.

О масштабе мероприятия, его роли в жизни федерального округа и области говорилось в приветственных посланиях полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Игоря Холманских, которое зачитал главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов, и губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Председатель Далматовской районной Думы Александр Столбов заметил, что для руководства города стало особой честью оказать помощь в подготовке конференции, стать соратниками в великом деле увековечения памяти знаменитого земляка. С приветственным словом также выступила игуменья Елизавета, настоятельница Гефсиманского женского монастыря в честь Святой Марии Магдалины в Иерусалиме.

Выступавшие отметили неоценимый вклад архимандрита Антонина в дело прославления православия на Востоке, выразили восхищение тому, что сделано в течение столь краткого времени его волей, умом и энергией, подчеркнули его миротворческую деятельность в сосуществовании трёх мировых религий: православия, ислама и иудаизма. А председатель Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев в своём выступлении предложил объявить следующий год в Зауралье Годом архимандрита Антонина (Капустина) и учредить памятную медаль его имени.

Основной особенностью первого дня работы конференции стала информационная насыщенность. Доклады, представленные на пленарном заседании, показали, насколько богатой личностью был отец Антонин. Прекрасный дипломат, человек невероятно образованный, бесконечно преданный православной вере, тонко чувствующий ценитель красоты родного Батурино – это лишь некоторые аспекты, раскрытые в соответствии с заявленными темами. Каждый доклад стал не просто сухим изложением архивных документов, писем и дневников отца Антонина, но живым, ярким свидетельством определенного этапа жизни архимандрита.

В первый день работа конференции проходила в двух секциях: «Архимандрит Антонин и его деятельность на Православном Востоке» и «Священнический род Капустиных. Деятельность ИППО на Урале». Здесь были заслушаны выступления о различных сторонах многогранной деятельности архимандрита Антонина, его взаимоотношениях с видными историческими деятелями. Подробно рассматривались вопросы о родине архимандрита Антонина: история села Батурино, расцвет, упадок и возрождение храма в честь Преображения Господня, священнический род Капустиных.

Не менее насыщенным был и второй день работы конференции – 13 мая. После Божественной литургии в Скорбященском храме Далматовского монастыря участники направились к стенам надвратного храма, где состоялось открытие мемориальной доски архимандрита Антонина, начальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме, который с 1826 по 1831 годы учился в Далматовском духовном училище. Затем последовало открытие Капустинской экспозиции в музее монастыря. В ней собраны исторические документы, фотографии и предметы обихода, связанные с жизнью архимандрита Антонина.

Значимым событием этого дня стала поездка в село Батурино Шадринского района, где почти двести лет назад родился архимандрит Антонин (в миру – Андрей Иванович Капустин). В Спасо­Преображенском храме села епископ Владимир совершил панихиду по приснопамятному архимандриту Антонину. Затем гости осмотрели храм, который нуждается в реставрации.

Работа конференции завершена, будут подведены итоги, продолжена деятельность по популяризации жизни и трудов отца Антонина. В память о мероприятии почетным гостям конференции были подарены копии мемориальной доски, посвященной архимандриту Антонину (Капустину), и сборник научных работ конференции.

Фото с сайта Шадринской епархии.