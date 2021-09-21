Своим избирательным правом воспользовались 450 зауральских правонарушителей

Голосование за депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва проводилось в следственных изоляторах, лечебном исправительном учреждении № 3, а также в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, на территории исправительной колонии № 2.

19 сентября более 450 подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также осужденные, в отношении которых приговор суда не вступил в законную силу, реализовали свое избирательное право.

В следственном изоляторе № 1 города Кургана работал отдельный избирательный участок, а в шадринском СИЗО – выездной пункт для голосования. С помощью передвижных урн проголосовали подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в помещении, функционирующем в режиме СИЗО на территории ИК-2, а также находящиеся на лечении в ЛИУ-3.

За ходом голосования с СИЗО-1, где содержится наибольшее количество граждан, обладающих правом голоса, наблюдали представители Общественной палаты Зауралья. Учреждение посетили председатель Общественной наблюдательной комиссии Александр Сорокин и член комиссии Артем Волков.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что по итогам прошедших 19 сентября 2021 года выборов жалоб на работу избирательных комиссий в учреждениях УФСИН России по Курганской области не поступало.

Фото пресс-службы УФСИН России по Курганской области.